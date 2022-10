Tennis Comunali Vicenza lancia la sfida ripartendo dalla serie A2

TENNIS – Questa mattina il sindaco Francesco Rucco e il vicesindaco con delega alle attività sportive Matteo Celebron hanno presenziato alla presentazione della squadra di serie A2 maschile Tennis Comunali Vicenza. Insieme con loro c’erano il vicepresidente nazionale della Federazione Tennis e Padel Gianni Milan, il presidente di Tennis Comunali Vicenza Enrico Zen ed una rappresentanza della squadra.

“Il nostro in bocca al lupo per l’avvio del campionato va a Tennis Comunali Vicenza – hanno dichiarato il sindaco Francesco Rucco e il vicesindaco con delega alle attività sportive Matteo Celebron –: è una società che soprattutto in questi ultimi anni ha dato tanto alla città, sia per i risultati raggiunti sia per l’ottimo lavoro che svolge nella struttura comunale offrendo un servizio di qualità alla cittadinanza, con particolare riguardo ai giovani. Anche queste azioni consentono di far crescere la città a livello sportivo”.

La compagine, sostanzialmente confermata nella rosa, debutterà domenica 30 ottobre, sui campi di casa di via Monte Zebio, con inizio alle 10, contro il CT Mario Lecce per poi replicare, sempre davanti ai propri sostenitori, martedì 1 novembre contro il Ferratella.

“È un po’ il campionato della ripartenza, dopo la sfortunata stagione che ci siamo lasciati alle spalle e che ha portato alla retrocessione in A2 – dichiara il presidente di Tennis Comunali Vicenza Enrico Zen –. La nostra filosofia è di puntare sui giovani, ragazzi che stanno maturando come uomini e giocatori, migliorando la loro classifica, ma anche crescendo a livello di gioco e di mentalità per puntare sempre più in alto. Il nostro sogno, che speriamo possa in un futuro non troppo lontano diventare realtà, è quello di avere una squadra di serie A composta solamente da elementi del vivaio”.

A rappresentare la Federazione italiana tennis e padel il vice presidente Gianni Milan che ha sottolineato come Tennis Comunali Vicenza sia una delle due formazioni della provincia, insieme con ST Bassano, a disputare il prestigioso campionato di serie A2. Un circolo importante a livello di scuola tennis e di settore agonistico, punto di riferimento nel territorio per la Federazione, che sta crescendo anche nei numeri del padel.