La Migross Asiago cede alla distanza ai Black Wings

HOCKEY GHIACCIO – una Migross Asiago dai due volti esce sconfitta dalla trasferta di Linz con il risultato di 6 a 3. I Giallorossi giocano alla grande il primo tempo e parte del secondo, pagando poi cari alcuni episodi che indirizzano la gara in favore dei Black Wings.

Primi minuti del match contrassegnati da un Linz più arrembante che costringe l’Asiago a difendersi nel proprio terzo. Al 9’ i padroni di casa passano in vantaggio in situazione di superiorità numerica con Lebler, che conclude una bella azione dei suoi mettendo il disco alle spalle di Fazio. I Giallorossi, però, non rimangono a guardare e la reazione è immediata: gran pressione nel terzo d’attacco delle prime due linee, che continua fino a quando il disco non arriva ad un ben appostato Saracino, che al secondo tentativo mette il disco alle spalle di Tirronen. La squadra di Barrasso continua a premere sull’acceleratore e a mettere in difficoltà i padroni di casa che in un paio di occasioni si salvano grazie al loro portiere.

Nel secondo tempo l’Asiago si porta in vantaggio dopo due minuti in superiorità numerica con Saracino, che riceve un passaggio da McShane da dietro porta e spedisce il disco in rete. Gli Stellati si rendono pericolosi poi nuovamente con Gios, che si accentra bene ma non angola abbastanza la sua conclusione. I padroni di casa trovano il pari al 12’ grazie ad un tiro da dietro porta di Romig, che sbatte sui gambali di Fazio e diventa giocabile per Knott, che non può sbagliare. Passa un minuto esatto e i Black Wings si portano avanti con Bretschneider, che soffia un disco a Gios e si invola in solitaria, battendo poi l’estremo difensore Giallorosso. A due minuti e mezzo dal termine un rimbalzo sfortunato della sponda permette ad Haga di controllare il disco indisturbato davanti alla porta e di metterlo in porta con una gran giocata per il 4 a 2 con cui si conclude la frazione.

Il terzo periodo si apre nei peggiori dei modi per l’Asiago che subisce la quinta rete austriaca per mano di Haga che devia un tiro di Gaffal e fa passare il disco tra le gambe di Fazio. Due minuti più tardi e Lebler colpisce ancora per i suoi con un tiro di polso che trova impreparato il portiere Stellato. I Giallorossi faticano a reagire ma al 11’ trovano la terza rete in powerplay con Misley, che silura Tirronen sull’incrocio del primo palo. Un minuto più tardi Rigoni (#19) soffia il disco a Romig e scappa in contropiede, ma viene atterrato davanti alla porta. Per il capo arbitro non ci sono dubbi, è rigore per l’Asiago: Rigoni prova a bucare il portiere finlandese tra i gambali, ma Tirronen dice di no e tiene il risultato sul 6 a 3. La partita poi scorre veloce e senza grandi sussulti fino alla sirena che sancisce la vittoria dei Black Wings.

La Migross Asiago torna dalla trasferta austriaca senza punti per la propria classifica, ma domenica avrà la possibilità di rivarsi in casa contro gli ungheresi del Fehérvár.

Black Wings Linz: Tirronen (Honeckl), Wolf, Lebler, Romig, Dorion, Stuart, Kragl, St-Amant, Schumnig, Kristler, Knott, Bretschneider, Gaffal, Pusnik, Schnetzer, Haga, Mitsch, Brucker

Asiago: Fazio (Vallini), Forte, Gios, Vallati, Casetti, Gazzola, Rutkowski, Parini, Rigoni F., Misley, Saracino, Stevan, Rigoni F., Vankus, Moncada, Zampieri, Marchetti, Salinitri, McShane, Finoro, Magnabosco. Coach: Barrasso.

Arbitri: Groznik, Rezek. Linesmen: Bedynek, Zgonc.