Con un Ambrosetti “on fire” la Civitus Allianz Vicenza passa a Palermo

Green Basket Palermo – Civitus Allianz Vicenza 77-86 (25-12, 21-31, 9-19, 22-24)

Green Basket Palermo: Valerio Costa 21 (5/11, 3/4), Jona Di giuliomaria 14 (4/7, 1/2), Giuseppe Caronna 13 (6/9, 0/0), Dario Masciarelli 12 (3/6, 0/3), Francesco Morciano 9 (0/0, 2/4), Nikola Markus 3 (1/4, 0/0), Vittorio Moltrasio 3 (0/2, 1/3), Andrea Birra 2 (0/0, 0/1), Giuseppe Lombardo 0 (0/1, 0/0), Alessio Ronconi 0 (0/1, 0/0), Alessio Maisano 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 18 / 24 – Rimbalzi: 28 5 + 23 (Francesco Morciano 5) – Assist: 11 (Valerio Costa 4)

Civitus Allianz Vicenza: Andrea Ambrosetti 22 (3/3, 4/10), Stefano Cernivani 17 (4/7, 3/6), Valerio Cucchiaro 16 (5/7, 2/3), Andrea Campiello 9 (3/7, 0/1), Luca Brambilla 8 (2/5, 0/3), Riccardo Bassi 7 (3/3, 0/0), Andrea Zocca 5 (1/1, 1/1), Nicolo Ianuale 2 (1/6, 0/2), Francesco Giaquinto 0 (0/0, 0/0), Marco Massignan 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 12 / 17 – Rimbalzi: 36 9 + 27 (Stefano Cernivani 10) – Assist: 13 (Valerio Cucchiaro 5)

BASKET SERIE B MASCHILE – Arriva la terza vittoria in campionato per la Civitus Allianz Vicenza, la seconda in trasferta in terra siciliana. La squadra di Cilio s’impone d’autorità contro il Green Palermo che ai blocchi di partenza era scattato di slancio sul 10-2 dopo tre minuti. Il figlio d’arte Di Giuliomaria si esalta in attacco, ma Cucchiaro dà la scossa ai ragazzi in maglia biancorossoblu: poi ci pensa uno scatenato Ambrosetti, miglior marcatore dell’incontro con 22 punti, in uscita dalla panchina con 11 punti di fila (3 su 3 da tre e 1/1 da 2) a lanciare la rimonta. Ma dall’altra parte anche l’ex Costa é in gran serata in attacco (21 alla fine con 3/4 da tre); quindi tocca di nuovo a Cucchiaro (uomo ovunque, 27 di valutazione finale) e a Zocca ancora dall’arco a dare il meno due per gli ospiti sul 37-35 a tre minuti dalla fine del secondo parziale. Ambrosetti é “on fire” e chiude a 16 la prima metà di gara, con Vicenza che deve rincorrere sul 46-43.

Gli arresti e tiro dalla media di Cucchiaro regalano il primo sorpasso sul 51-52 per la Civitus: i padroni di casa cominciano a innervosirsi, il tabellone è carico di falli (fischiato anche un tecnico) e si fermano a 9 punti segnati nel terzo periodo. Cucchiaro scarta anche un cioccolatino (5 assist sul tabellino) per Bassi che realizza, Cernivani taglia la difesa green e arriva il +7 ospite prima dell’ultimo intervallo.

Ancora il capitano lancia il massimo vantaggio sul 62-77 con tre siluri dall’arco, poi la muraglia difensiva biancorossa cementa il vantaggio e la tripla impossibile del play Allianz chiude i conti a un minuto dalla fine.

Vicenza sale così al quarto posto in classifica, dietro alle imbattute Orzinuovi, Mestre e San Vendemiano.