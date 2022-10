AS Vicenza Velcofin sabato sera a Bolzano per rompere il ghiaccio

BASKET SERIE A2 FEMMINILE – Terza partita di campionato e VelcoFin InterLocks Vicenza, pur ancora a zero punti, parte con un bagaglio di buone speranze. Inutile negare che l’arrivo di Sara Vujacic ha portato in casa vicentina ottimismo, euforia ed entusiasmo. Giocatrice slovena, mancina, è una guardia di cm 180, dotata di gambe forti e di un buon tiro. Un passato negli USA, Sara è nazionale slovena e da ora potrà dimostrare alla corte di Marco Silvestrucci tutto il suo talento. Sicura la presenza di Giorgia Amatori che finalmente ha potuto allenarsi fulltime con le compagne. Si va ad incontrare una squadra che lo scorso anno nei play out eliminò Vicenza. La squadra di Alessandro Pezzi è giovane e molto rinnovata. Ha due punti in classifica, frutto di una sconfitta iniziale inopinata in quel di Treviso per un solo punto: 66/65, superata solo negli ultimi secondi. Sabato scorso Acciaierie Bolzano si è rifatta con i fiocchi battendo di 22 punti il Carugate:77/55. Carugate che, come noto, vinse al debutto sulle nostre ragazze per 74/58. Crediamo che Monaco e compagne, facendo leva sul loro orgoglio, vogliano cancellare, come chiede il loro coach, la brutta figura contro Trieste, che, siamo tutti d’accordo, deve rimanere un episodio. Tra l’altro dopo la trasferta di Bolzano VelcoFin InterLocks è attesa da un’altra partita fuori casa in quel di Mantova e incamerare punti è un vero toccasana.

Si gioca a Bolzano alle ore 18.00 di domani nella palestra della scuola Media Stifter di via Diaz 34. Arbitri i sigg. Vito Castellano di Legnano (MI) e Claudio Marconetti di Rozzano (MI).