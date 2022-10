La Migross Asiago Hockey sul ghiaccio di Villach per smuovere la classifica

HOCKEY GHIACCIO – Dopo i trionfali tre giorni di Continental Cup la Migross Asiago scende subito sul ghiaccio di Villach, face-off alle 19.15 di martedì 18 ottobre. C’è un precedente in questa stagione: gli Austriaci si sono imposti ad Asiago a fine settembre, in una combattutissima partita, trovando il guizzo vincente negli ultimi 2 minuti di gioco, chiudendo in vantaggio per 5-3.

Da Asiago: l’Asiago si appresta ad affrontare una settimana intensissima, si comincia con la trasferta a Villach, poi sarà il turno del Bolzano, venerdì 21 ottobre all’Odegar, e si chiuderà con il Graz, sempre tra le mura amiche, domenica 23 ottobre alle 17.30. I giallorossi non possono certo godersi la qualificazione alle semifinali di Continental Cup, c’è bisogno di muovere la classifica della ICEHL, che in questo momento vede gli stellati all’ultimo posto. Ogni partita può essere l’occasione per sbloccarsi e raccogliere dei punti, la consapevolezza di aver giocato dei buoni match non basta più. Le condizioni fisiche di alcuni atleti saranno valutate in quanto lo sforzo di 3 partite in 3 giorni si fa sentire e la lista dei disponibili non è ancora congelata.

Da Villach: i padroni di casa sono attualmente in ottava posizione in classifica. Hanno evidenziato un rendimento altalenante, che li ha portati a collezionare 4 vittorie e 4 sconfitte. La società ha annunciato l’ingaggio di Antony Luciani, attaccante canadese, con un passato anche in giallorosso, che ha già dato prova del suo valore in ICEHL, avendo disputato 4 stagioni di altissimo livello con lo Znojmo. Sicuramente gli Austriaci proveranno a trovare continuità di rendimento e proseguire la striscia di 2 vittorie consecutive, proprio ai danni della Migross.

I Leoni dovranno trovare le energie fisiche e mentali per affrontare l’ennesima battaglia di una stagione emozionante, ma davvero densa di impegni e con pochissimi momenti per recuperare le forze.