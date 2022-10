A Ragusa Civitus Allianz Vicenza sfiora la rimonta e il tris vincente

BASKET SERIE B MASCHILE – Nell’avveniristico PalaPadua, uno dei due palasport per il basket della città di Ragusa, la Civitus Allianz Vicenza arriva ad un passo dalla seconda vittoria in trasferta consecutiva in terra siciliana. L’imbattibilità dei biancorossi, invece, svanisce nell’ennesima partita finita in volata, con un finale pirotecnico dopo che la squadra di Cilio era finita sotto di 16 punti all’intervallo lungo.

L’avvio è a ritmi alti, con pochi fischi della coppia arbitrale: la partita diventa più che godibile e scorre sui binari di Ianuale, tripla con la palla che balla sul ferro e s’insacca, e Cernivani che spingono in attacco: il parziale di 0-8 dopo l’ingresso di Ambrosetti porta in vantaggio la Civitus; ma Ragusa comincia a cavalcare le sue torri sotto canestro, Cassar, Gaetano e Milojevic: la precisione dalla lunetta (14/14 ai liberi) fa il resto e la fuga in doppia cifra è timbrata, con Campiello costretto agli straordinari.

Al rientro dagli spogliatoi Vicenza inizia a guadare il fiume ragusano, la partita è spezzettata e Brambilla prova ad aumentare la fisicità, ma Chessari con due triple consecutive rispedisce sul 61-45 gli ospiti. Le percentuali al tiro non lasciano presagire nulla di buono, tuttavia il carattere di Cucchiaro e Cernivani lancia la rimonta Allianz che risale a meno 8 a 5 minuti dalla fine.

Il finale é pirotecnico: tre liberi sul fallo a Cucchiaro, Gaetano ristabilisce un vantaggio che pare rassicurante, ma poi due falli antisportivi e un fallo tecnico fischiati ai padroni di casa consentono a Vicenza di arrivare a -2 a 18 secondi dal termine spinta dal suo capitano.

Sorrentino però è glaciale dalla lunetta e l’ultimo canestro di Cernivani a ridosso della sirena non basta.

Virtus Kleb Ragusa – Civitus Allianz Vicenza 71-69 (19-21, 24-6, 12-16, 16-26)

Virtus Ragusa: Bogdan Milojevic 13 (3/5, 1/1), Andrea Sorrentino 12 (2/3, 2/5), Franco Gaetano 10 (3/4, 0/1), Matteo Zanetti 10 (1/5, 0/1), Giovanni Ianelli 9 (0/4, 3/5), Kurt Cassar 9 (3/10, 1/4), Roberto Chessari 8 (0/5, 2/3), Giovanni Guccione 0 (0/0, 0/0), Enrico antonio Mirabella 0 (0/0, 0/0), Vincenzo Festinese 0 (0/0, 0/0), Simon Ugochukwu andrew 0 (0/0, 0/0), Filippo Valenti 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 20 / 23 – Rimbalzi: 47 14 + 33 (Franco Gaetano 12) – Assist: 11 (Andrea Sorrentino, Franco Gaetano 3)

Civitus Allianz Vicenza: Stefano Cernivani 19 (3/7, 3/9), Andrea Campiello 15 (5/10, 1/3), Andrea Ambrosetti 12 (2/6, 2/7), Nicolo Ianuale 10 (2/8, 2/4), Valerio Cucchiaro 7 (1/5, 1/2), Riccardo Bassi 2 (1/3, 0/0), Luca Brambilla 2 (1/2, 0/3), Andrea Zocca 2 (1/4, 0/0), Marco Massignan 0 (0/1, 0/0), Nicholas Carr 0 (0/0, 0/0), Francesco Giaquinto 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 10 / 13 – Rimbalzi: 29 11 + 18 (Andrea Campiello 8) – Assist: 14 (Stefano Cernivani 4)

Risultati 3^ giornata

Lissone Interni Brianza Casa Basket-Bergamo Basket 2014 84-67

Rimadesio Desio-Green Basket Palermo 95-81

LuxArm Lumezzane-Rucker San Vendemiano 67-74

Virtus Ragusa-Civitus Allianz Vicenza 71-69

Infodrive Capo d’Orlando-Pontoni Monfalcone 64-73

Logiman Pall. Crema-Agribertocchi Orzinuovi 74-86

Antenore Energia Virtus Padova-Gemini Mestre 74-80

Pall. Viola Reggio Calabria-UBP Petrarca Padova 62-68

Classifica:

Gemini Mestre, Rucker San Vendemiano, Agribertocchi Orzinuovi 6; Lissone Interni Brianza Casa Basket, Civitus Allianz Vicenza 4, Logiman Pall. Crema, Bergamo Basket 2014, Virtus Ragusa 4; LuxArm Lumezzane, Green Basket Palermo, Pontoni Monfalcone, UBP Petrarca Padova, Rimadesio Desio 2; Infodrive Capo d’Orlando, Pall. Viola Reggio Calabria e Antenore Energia Virtus Padova 0