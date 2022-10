Al Menti il recupero tra LR Vicenza e Juventus Next Gen deciso da Ferrari

LR Vicenza – Juventus Next Gen 2-0

Marcatore: 25’ e 69’ Ferrari

CALCIO SERIE C – Il Menti riaccende i riflettori per un altro mercoledì di calcio ospitando il recupero tra LR Vicenza e Juventus Next Gen.

I biancorossi sono reduci dal deludente pareggio con la Pro Patria e sono chiamato questa volta a far bottino pieno per cercare di guadagnare posizioni in classifica recuperando punti alle prime della classe.

Baldini, in questo mese di ottobre in cui si gioca ogni tre giorni, cambia ancora formazione: in difesa c’è il debutto di Sandon schierato insieme con i confermati Cappelletti, Ierardi e Padella; a centrocampo spazio a Jimenez e Ronaldo con Dalmonte e Greco esterni; in avanti con Ferrari torna Rolfini dopo il turno di squalifica.

L’inizio gara é ben diverso da quello di domenica e così arrivano, in rapida successione, le occasioni per Rolfini e Ferrari salvate da portiere e difensori e il tiro-cross di Freddi Greco che si spegne a lato di un soffio. Poi ancora su Rolfini blocca a terra Garofani

Sul fronte opposto a provare la conclusione é Pecorino: pallone sul fondo non di molto.

Ma prova e riprova ecco che al 25’ arriva il vantaggio dei padroni di casa: perfetto cross dalla destra e a centro area Ferrari si fa trovare puntuale all’appuntamento con il gol, il suo sesto in campionato. 1-0

I bianconeri, in realtà in maglia e calzoncini tutti neri, rispondono, tra il 33’ e il 36’, ancora con un colpo di testa di Pecorino e con un tiro a giro di Iocolano sul fondo.

E nel minuto di recupero é la traversa a negare il raddoppio ancora a Ferrari.

Inizia la ripresa e, dopo appena due minuti, é il palo a dire di no al colpo di testa di Cappelletti sulla punizione di Ronaldo.

E’ poi bravo il portiere ospite a chiudere in uscita su Rolfini in area. Quindi ci prova da fuori Dalmonte con conclusione deviata dalla schiena di Ferrari. Altra bella combinazione Jimenez, Greco, Ferrari, Rolfini, con quest’ultimo che perde l’attimo giusto per battere a rete e, quando poi calcia, viene rimpallato.

I ritmi, però, si abbassano, il Vicenza perde d’incisività e così al 64’ é la Juve ha l’occasione per pareggiare da centro area con Sersanti il cui tiro viene deviato da Ierardi.

Arrivano anche i primi cambi sulla panchina biancorossa: fuori Jimenez e Rolfini per Cavion e Begic.

Ed ecco subito il raddoppio biancorosso: calcio d’angolo di Ronaldo per la testa di Ferrari che, da vero bomber qual è, non perdona sul primo palo. 2-0.

Altra sostituzione per Baldini che mette in campo Bellich al posto di Sandon.

All’83’ ci prova su punizione Ronaldo: di poco alto sopra la traversa.

Quindi é Garofani ad anticipare Dalmonte.

Ancora due cambi con Giacomelli e Cataldi che entrano per Dalmonte e Ronaldo.

Sono cinque i minuti di recupero ed é ancora Ferrari a provarci da fuori arrabbiandosi poi per la mira poco precisa.

Arriva il triplice fischio dell’arbitro Arena a sancire il 2-0 che riconcilia il Vicenza con i suoi tifosi.