Baldini a Novara vuole un LR Vicenza con più coraggio e subito in partita

CALCIO SERIE C – Francesco Baldini alla vigilia della trasferta del L.R. Vicenza domenica contro il Novara Calcio 1908 (diretta Sky Sports ore 14.30)

“Quando giochiamo lontano dal Menti deve cambiare l’approccio alla partita: la squadra deve avere coraggio ed accendere la spina fin dal primo minuto.

Ronaldo partirà titolare anche se sono convinto che deve essere il collettivo a fare la differenza. Questi 15 giorni, anche se a me non piacciono mai le pause forzate di campionato, sono servite a cementare ancora di più il gruppo, a lavorare su tanti aspetti e ad oliare certi meccanismi.

In ottobre ci attendono 8 partite in 28 giorni, ma so di avere a disposizione una rosa in cui tutti i giocatori si sentono protagonisti.

A Novara non ci saranno Cappelletti, di nuovo alle prese con la fascite plantare e Grandi, che non posso convocare insieme con Confente e Desplanches. Con Matteo ho parlato e gli ho detto che é un elemento importante per il gruppo e che nel calcio le cose possono cambiare perciò di farsi trovare pronto.

Il Novara è una squadra forte, lo sappiamo, che può giocare in diversi modi e ad inizio stagione l’avevo indicata tra le possibili protagoniste”.