Per la Rangers Rugby Vicenza domenica è subito derby casalingo con il Verona

RUGBY SERIE A – Domenica 2 ottobre alle ore 15.30 alla Rugby Arena di Vicenza la prima sfida della nuova stagione di Serie A per la Rangers Rugby Vicenza, l’undicesima consecutiva per i colori biancorossi. Sul terreno di casa arriverà il Verona Rugby, per un derby che si preannuncia spettacolare ma insidioso per i vicentini.

Dopo i due weekend di test amichevoli si inizia a fare sul serio: i biancorossi del nuovo staff guidato da Andrea Cavinato, con assistente Francesco Minto ed Alessandro Gerini in qualità di preparatore atletico sono chiamati ad una partenza perfetta per avere la meglio degli antracite veronesi, formazione che come la Rangers punta ad una stagione di alto livello. Dirigerà l’incontro il signor Fabio Taggi di Roma.

Alla Rangers serviranno sicuramente determinazione, umiltà e sacrificio per iniziare la stagione nel migliore dei modi, assieme al pubblico della Rugby Arena.

Serie A girone 2

1° giornata 2 ottobre – ore 15:30

Rangers Rugby Vicenza – Verona Rugby

Rugby Paese – Valsugana Rugby Padova

Ruggers Tarvisium – Patavium Rugby Union

Petrarca Padova – Rugby Casale

Valpolicella Rugby – Rugby Badia