25 auto storiche brilleranno nel Trofeo Città del Palladio con Pesavento Art Expressions

MOTORI – Gioielli a quattro ruote splendenti in una cornice d’eccezione per festeggiare un compleanno importante: i 30 anni della Pesavento.

Eleganti, bellissime, con un fascino che neppure il passare degli anni è riuscito a scalfire: saranno 25 le vetture protagoniste del “Pesavento 30 Journey Trofeo d’eleganza per auto storiche – Città del Palladio”.

Domenica 11 settembre a Villa Bonin, a Vicenza, andrà in scena un viaggio nel tempo e nella bellezza che unirà gioielli ed auto spettacolari tra fotografi e set scenografici, coreografie fantastiche e performance artistiche e che riuscirà a far vivere grandi emozioni.

All’evento, realizzato dalla Pesavento in partnership con l’Automobile Club Vicenza e la Scuderia Palladio, parteciperanno collezionisti di auto storiche che riceveranno in premio un gioiello Pesavento: dalle 18 alle 21 gioielli e auto si contenderanno i riflettori in un connubio di eleganza e design.

Tra tutte le auto in esposizione saranno individuate dalla giuria le vincitrici di ognuna delle cinque categorie previste. Le premiazioni delle vetture saranno intervallate da spettacoli tematici. Premi gioiello da uomo a tutti i partecipanti delle auto concorrenti; un gioiello da donna ai 5 vincitori di categoria Premio Automobile Club Vicenza ed infine la coppa The Best of Show Premio ACI Storico – The Oldest Car

I collezionisti partecipanti all’evento Pesavento 30 Journey saranno inoltre invitati come ospiti al salone VO Vintage che si svolge in questi giorni in Fiera.

La serata gode del patrocinio della Regione del Veneto, della Provincia e del Comune di Vicenza.

“Il 2022 segna il 30° anniversario dalla nascita di Pesavento Art Expressions – dichiarano Chiara Carli e Marino Pesavento – Questo traguardo è un tributo alla bellezza, all’eleganza, al design. È un viaggio nelle emozioni da vivere e condividere con i migliori gioiellieri italiani e del mondo intero, ospiti nazionali e internazionali, dipendenti, collaboratori ed amici”.

“E’ per noi un onore ed un piacere unire il nome di ACI Vicenza a quello della Pesavento, azienda nota in tutto il mondo per le sue creazioni – commenta il presidente di ACI Vicenza Luigi Battistolli – E l’idea di accostare i gioielli a vetture che rappresentano a loro volta un qualcosa di unico per design ed eleganza credo che possa testimoniare un binomio di fascino e di grande attrattiva”.