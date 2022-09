Sabato al via la Alps Hockey League ma senza i campioni della Migross Asiago

HOCKEY GHIACCIO – Con cinque partite la nuova stagione della Alps Hockey League inizierà sabato 10 settembre. Un totale di 15 squadre fanno parte della lega multinazionale. Mentre i Campioni in carica dell’Asiago, il VEU Feldkirch ed i Vienna Capitals Silver non fanno più parte del torneo transnazionale, la novità è rappresentata dalla partecipazione degli Hockey Unterland Cavaliers, una formazione completamente nuova che si è unita alla AHL durante quest’estate. Alla conferenza stampa, il presidente del team della Bassa Atesina, Gerd Grossgasteiger, ha espresso il suo entusiasmo per l’affiliazione alla lega: “Siamo molto, molto contenti e non vediamo l’ora di iniziare questa nuova avventura. L’intera comunità ci sostiene e attende con ansia l’inizio della stagione. La squadra sta lavorando duramente già da mesi e non vede l’ora di confrontarsi con i nuovi avversari”.

Tutti i Playoff in modalità “best of 7”

Non ci sono praticamente cambiamenti nella modalità della formula rispetto alla scorsa stagione. Nei playoff, tuttavia, ci sarà una novità, perché per la prima volta tutte le partite della post-season si giocheranno in modalità “best-of-7” a partire dai quarti di finale. Il campione della settima stagione della Alps Hockey League sarà determinato al più tardi il 22 aprile 2023. Una descrizione dettagliata della formula è disponibile a questo link.

“L’interesse per la Alps Hockey League è più grande che mai”

La scorsa stagione della Alps Hockey League è stata una delle più riuscite della storia dal punto di vista sportivo ed organizzativo. In 367 partite sono stati segnati 2267 gol. Almeno 124 partite, e quindi oltre più di un terzo, sono state decise con un solo gol di scarto. Inoltre, tutte le sfide sono state trasmesse in diretta ed i filmati salienti sono stati visti più di 106.000 volte. Ciò significa che ci sono state più visualizzazioni rispetto a qualsiasi altra stagione precedente. “La Alps Hockey League si sta decisamente muovendo nella giusta direzione. Con più di 100.000 highlights, si può chiaramente vedere che c’è molto interesse per la lega. Spero che anche in questa stagione i tifosi possano essere presenti nelle arene per tutta la stagione, cosa che naturalmente aiuterebbe ancora di più la Alps a svilupparsi in un campionato internazionale di alto livello”, ha dichiarato il direttore generale della AHL Christian Feichtinger, esprimendo la sua soddisfazione per il “prodotto” Alps Hockey League.

Nuove squadre possibili in futuro

I Cavaliers dell’Hockey Unterland non sono certo tra i favoriti per il titolo. La nuova iscritta vuole “disputare una buona prima stagione in un campionato molto forte”. Nei prossimi anni, inoltre, la Alps Hockey League dovrebbe coinvolgere altre squadre. Il presidente della AHL Marcello Cobelli lo ha confermato durante la conferenza stampa: “Credo che nei prossimi anni altre squadre entreranno a far parte della AHL. Oltre alle rappresentative italiane, credo che anche nuove formazioni austriache e slovene possano arricchire la lega. Soprattutto dalla Slovenia, sarebbe sicuramente vantaggioso avere una seconda o addirittura una terza squadra nella AHL”.