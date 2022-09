RUGBY SERIE A – E’ partita la nuova stagione della Rangers Rugby Vicenza che si presenta al via con uno staff tecnico rinnovato composto da Andrea Cavinato affiancato da Francesco Minto ed Alessandro Gerini.

Intanto, in campo si lavora in vista delle prime amichevoli e, soprattutto, del debutto casalingo in campionato, domenica 2 ottobre, contro il Verona.