Il Vicenza calcio femminile rilancia la sfida con un progetto a tutto campo

CALCIO FEMMINILE – Si presenta il Vicenza calcio femminile.

Nuova stagione al via per la storica società femminile, fondata nel 1994, che rinnova ed anzi allarga il progetto iniziato 14 mesi fa con l’arrivo della presidente Erika Maran.

Brucia ancora la promozione in serie B sfumata per un solo punto nella passata stagione, però é altrettanto forte la voglia di guardare avanti verso obiettivi sempre più ambiziosi.

Prima squadra, ma non solo, perchè la base é rappresentata dal settore giovanile, che vanta circa 200 ragazze nelle differenti categorie, partendo dalle più piccole.

Intanto in ritiro prima squadra ed Under 19 si sono allenate assieme a dimostrazione della sinergie messe in atto.

Erika Maran é affiancata dal direttore tecnico Giordano Frigo, al vertice di una piramide che conta una struttura organizzata a livello di allenatori, dirigenti, ma anche di uno staff medico ed allargato a nutrizionista e psicologo perchè nulla deve essere lasciato all’improvvisazione.

E poi c’è il senso di appartenenza e lo sposare un progetto come sottolinea la presidente.

L’ospite d’onore, il vice sindaco ed assessore allo sport Matteo Celebron, parla dei lavori in corso per migliorare l’infrastruttura dello stadio Baracca, sede del VCF: “Stiamo ultimando i lavori sul sintetico, in calendario c’è anche la ristrutturazione degli spogliatoi, purtroppo però per questi bisognerà aspettare il 2023”.

Erika Maran ha poi messo sotto ai riflettori il progetto “sorelle gemelle” che segue le bambine del territorio che giocano in squadre provinciali maschili perché, una volta raggiunti i 12 anni, devono rinunciare al proprio sogno se non acquisite da una società femminile.

La palla passa quindi a Paolo Bedin, direttore generale del LR Vicenza, il quale parla delle nuove regole per l’iscrizione al campionato: “Ben vengano gli obblighi del titolo FIGC e del tesseramento minimo di un certo numero di giocatrici, tuttavia se si aspetta la buona volontà i tempi diventano lunghi”, conclude poi con l’invito a tutto il Vicenza Calcio Femminile allo stadio in occasione della prima giornata di Serie C maschile al Menti. Ultimo ma non ultimo Michele Nicolin, responsabile del settore giovanile del LR Vicenza: “Quello che si vede oggi fa parte di una progettualità iniziata 5 anni fa, esplosa lo scorso anno con la presenza di Erika” e riguardo al progetto “Sorelle Gemelle”: “Ci sono quasi 9000 tesserati nelle società provinciali che collaborano con il LR Vicenza, tra questi potrebbero esserci 20-30 ragazzine che rischiano di smettere, la collaborazione ci rende tutti vincenti”.