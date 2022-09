Domenica 11 settembre torna Camminando tra gli sport e si sposta a Parco Querini

Sarà Parco Querini ad ospitare l’edizione 2022 di Camminando tra gli sport, il tradizionale appuntamento cittadino organizzato dall’assessorato alle attività sportive in collaborazione con l’associazione Sport.Vi e in programma domenica 11 settembre, dalle 10 alle 19.

Ad illustrare le iniziative questa mattina erano presenti il vicesindaco con delega alle attività sportive Matteo Celebron , il presidente dell’asd Sport.Vi Davide De Meo, il presidente regionale del C.I.P Comitato Paralimpico Italiano Ruggero Vilnai e il consigliere provinciale delegato allo sport Giulia Busato.

“Quest’anno cambia la location del tradizionale appuntamento sportivo cittadino – ha dichiarato il vicesindaco con delega alle attività sportive –: ci spostiamo a Parco Querini, anticipando di qualche giorno la manifestazione per dare maggiore possibilità alle famiglie di scegliere l’attività da intraprendere e alle associazioni di incontrare i potenziali utenti e raccogliere prima le adesioni. L’edizione 2022 sarà inclusiva, grazie al Comitato Paralimpico Italiano e al consigliere provinciale delegato allo sport, con ospiti e attività dedicate a persone con disabilità come, ad esempio, il tennis tavolo e il tiro con l’arco. È un evento consolidato, molto apprezzato e richiesto dai cittadini, oltre che una vetrina importante per le federazioni e le società sportive”.

Un cinquantina di realtà, tra associazioni, enti e federazioni sportive forniranno informazioni su corsi e attività della stagione 2022/2023, offrendo ai partecipanti l’opportunità di provare le varie discipline con tornei organizzati dai Comitati di Vicenza delle varie Federazioni Sportive.

Durante la giornata saranno organizzati tornei e dimostrazioni pratiche delle attività proposte, con possibilità per grandi e piccini di cimentarsi nella varie discipline sportive: dal minivolley con Fipav Vicenza a lezioni con fioretti a cura del Circolo della spada Vicenza e scherma storica con Saam. E ancora tiro con l’arco con Compagnia Arcieri Vicenza; tchoukball con Vicenza Tchoukball; pole dance, aerial dance, hip-hop, breakdance, acrobatica e circo con Ritmo Metropolitano; tennis con Tennis Comunali Vicenza; football americano con Hurricanes Vicenza. Sarà possibile assistere ad esibizioni di ginnastica ritmica con Nastro Rosso Vicenza e con Vicenza Ginnastica, aikido con Aikido Vicenza, danza sportiva con Evolution Dance Academy, jazzercise con Maestro asd. Nell’area verde saranno proposte anche altre discipline sportive: skate con Blunt, pallamano con Pallamano Scuola Vicenza; pallavolo con Antares, Argine, New Volley, Altair; tajii quan e qi gong con La via del t’ai chi; yoga con Patanjali yoga. Si potranno trovare anche altre associazioni sportive come ASC Comitato Provinciale Vicenza e il Gruppo Sportivo Non vedenti.

Saranno presenti anche aree attrezzate per lo street food.

In caso di maltempo, la manifestazione verrà posticipata alla domenica successiva, 18 settembre.

Per informazioni: asd Sport.VI segreteria@sport.vi.it e www.sport.vi.it.