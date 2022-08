Rosa ed Oliviero salutano l’hockey e diventano allenatori delle giovanili dell’Asiago

Marco Rosa e Simone Olivero, dopo un anno lontani da allenamenti e partite sul ghiaccio, annunciano la fine delle loro carriere da atleti e l’inizio di un nuovo capitolo.

Marco Rosa, giocatore italo-canadese arrivato ad Asiago nel 2017, è subito entrato nel cuore dei tifosi giallorossi ed è sempre stato rispettato e apprezzato anche dagli avversari. Protagonista della vittoria della prima Alps Hockey League e di due scudetti, nella scorsa stagione non ha potuto mai scendere sul ghiaccio con i compagni, dovendo fare i conti con un brutto infortunio subito nel maggio del 2021 quando era impegnato nella partita inaugurale della nazionale italiana al Mondiale di Top Division.

Simone Olivero arriva ad Asiago a 17 anni per giocare nelle giovanili stellate.

Nel 2014/15 inizia a giocare in Serie A con i Leoni, poi due stagioni lontane dall’Odegar con i Fassa Falcons e i Valpellice Bulldogs, prima di rientrare ad Asiago nel 2017 pronto ad essere parte di una squadra che anche grazie alla sua fisicità e grinta ha vinto moltissimo.

Insorge però un problema fisico, che l’ha tenuto lontano dall’agonismo nella scorsa stagione e che ora lo costringe a chiudere la sua carriera.

Per entrambi il richiamo del ghiaccio resta però fortissimo, così dalla prossima stagione saranno impegnati nel ruolo di allenatori delle giovanili dell’HC Asiago Junior 1935.

A Marco Rosa inoltre è stato affidato il delicato e prestigioso incarico di capo allenatore dell’intero settore giovanile, con il compito di coordinare le varie attività di allenatori e squadre, facendo anche da tramite con la prima squadra.

Marco e Simone rimangono quindi nella grande famiglia dell’Asiago Hockey e da oggi lavoreranno per sviluppare i Leoni del futuro.

Le società dell’HC Asiago Junior 1935 e dell’Asiago Hockey 1935 augurano ad entrambi di realizzarsi nel ruolo di allenatore e di collezionare tante soddisfazioni nel futuro e al contempo intendono ringraziare Marian Holaza che per dieci anni ha allenato i nostri ragazzi del settore giovanile.