Elena Vallortigara ricevuta in Comune a Schio da Orsi e Munarini

ATLETICA LEGGERA – Il sindaco Valter Orsi e l’assessore allo sport Aldo Munarini, con il resto della Giunta, hanno ricevuto in Municipio l’atleta scledense Elena Vallortigara recente vincitrice della medaglia di bronzo ai Mondiali di atletica 2022 nella specialità del salto in alto.

Nel consegnarle una pergamena celebrativa e un libro sulla città Munarini ha commentato: “Questo ulteriore successo va ad aggiungersi al medagliere della storia dello sport scledense”.

Al ricevimento erano presenti anche le due società di atletica cittadine: Atletica Schio e Novatletica Città di Schio, rappresentate dai rispettivi presidenti Vittorio Visini e Paolo Rudella e da alcuni giovani atleti.

“Credo sia la terza volta in cui abbiamo il piacere di averti qui come ospite – ha aggiunto Munarini ricordando il salto da 2,02 metri del 2018 a Londra e i successivi risultati ottenuti, fino al recente bronzo ai Mondiali di Atletica 2022 in Oregon, negli Stati Uniti – e speriamo che anche questi piccoli rituali continuino a portarti fortuna”. Il sindaco Orsi ha espresso gratitudine e orgoglio per i valori che la giovane atleta esprime nel mondo, rappresentando il nostro territorio”.

Ringraziando per l’accoglienza, Elena ha dichiarato che Schio rimane il luogo in cui fa sempre volentieri ritorno per rigenerarsi e ritrovare i suoi riferimenti importanti: la famiglia, la città, le proprie origini.

“Nel 2024 ci saranno le Olimpiadi in Francia – ha concluso Munarini – e ci sarà anche la nostra scadenza amministrativa: chissà che prima della fine del mandato Elena ci possa regalarci un’altra delle sue grandi prestazioni”.