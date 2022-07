Sabato 6 agosto la quarta edizione del Meeting Brazzale di atletica

ATLETICA – Sabato 6 agosto 2022, al campo di atletica Guido Perraro di Vicenza, si terrà la quarta edizione del Meeting Brazzale organizzato da Atletica Vicentina.

Anche quest’anno si seguirà l’onda di freschezza e divertimento che ha contraddistinto il meeting in tutte le edizioni precedenti. Sulle pedane e sulla pista di via Rosmini si sfideranno tantissimi tra i migliori atleti italiani ed europei.

Le gare in programma saranno:

Femminili: 100m, 400m, 800m, Salto Triplo, Salto con l’Asta, Lancio del Disco e Lancio del Martello

Maschili: 100m, 400m, 800m, Salto in Lungo, Salto in Alto, Getto del Peso e Lancio del Martello

Non mancheranno le gare riservate alle categorie giovanili delle società collegate: sul rettilineo principale ci saranno i 60 metri per la categoria Ragazzi e Ragazze mentre per i cadetti e le cadette ci saranno i 60 metri.

Lo spettacolo è assicurato!

Lunedì 1° agosto alle ore 12, nella Sala Stucchi – Palazzo Trissino del Comune di Vicenza, si terrà la conferenza stampa di presentazione dell’evento.