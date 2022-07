Domenica 31 luglio a Schio la carica dei 100 per la terza Cronoscalata Tessport

CICLISMO – Alla presenza dell’assessore allo sport Aldo Munarini è stata presentata in Municipio a Schio la 3^ Cronoscalata Tessport ciclismo su strada in programma per domenica 31 luglio 2022 lungo le salite che tra i comuni di Torrebelvicino e Schio portano alla località Cerbaro.



Come per le precedenti edizioni, l’organizzazione è in capo all’associazione sportiva scledense CHUNK asd, con l’Associazione Centri Sportivi Italiani Ciclismo (ACSI) rappresentate nell’occasione rispettivamente da Dario Cerisara e dal presidente provinciale Agostino De Rossi. La gara si presenta come prova unica per l’assegnazione della maglia di Campione del Veneto e prenderà il via da piazza Aldo Moro a Torrebelvicino (di fronte al Comune) per concludersi in località Cerbaro.

Una prova di 11,5 chilometri che si snoda sulla strada che dal centro di Torrebelvicino porta al Tretto passando per Enna e Santa Caterina. Un centinaio gli iscritti con un’età media tra i 40 -50 anni.

“Salutiamo questa competizione con entusiasmo – ha detto Munarini – che quest’anno vanta la collaborazione del Comune di Torrebelvicino e richiama simbolicamente la passata “Schio – Tretto” toccandone alcuni punti e riportando dunque alla luce questa valenza territoriale. Ci auguriamo che sia uno stimolo per altre collaborazioni future e per l’aggregazione di un sempre maggiore numero di giovani”.

La cronoscalata ciclistica è una competizione a cronometro nella quale tutto il percorso o una sua parte significativa è in salita. Gli atleti, come in tutte le corse a cronometro, partono uno alla volta e vengono classificati secondo il tempo impiegato da ciascuno per compiere il percorso. Per gli atleti in gara, con le elevate temperature di questi giorni ed il dislivello che dovrà essere affrontato, sarà veramente una prova di forza e di volontà raggiungere il traguardo spingendo al massimo per poter vestire la maglia di Campione del Veneto.

Il ritrovo è previsto per le 7.45 di fronte al comune di Torrebelvicino per la consegna dei pettorali agli atleti. La gara partirà alle 8.30 con chiusura intorno alle 11 e premiazione al ristorante Da Marco in località Cerbaro.

Le strade interessate dalla gara saranno chiuse al traffico per il tempo necessario al passaggio degli atleti in competizione e presidiate da volontari che aiuteranno a garantire il massimo coefficiente di sicurezza lungo tutto il percorso.