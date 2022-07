Vanessa Sturma firma ancora per Vicenza

La società A.S.Vicenza comunica che Vanessa Sturma vestirà anche quest’anno la casacca biancorossa.

“Siamo retrocesse e nonostante ciò la società mi ha chiesto di rimanere. Potevano darmi la classica pedata… Così sono commossa e mi sento dentro il dovere di contraccambiare al meglio la stima e la fiducia accordatami”. Classe 1998, friulana di Lusevera in provincia di Udine, alta cm 183, ala/pivot duttile e coriacea, una mignatta in difesa, ha già ottenuto la laurea breve e ora sta studiando per conseguire la laurea magistrale in Scienze pedagogiche. Insomma una insegnante in fieri! Continua Vanessa: “Sono davvero contenta di restare a Vicenza. Il finale dello scorso anno mi sembra ancora un thrilling da film di Hitchcock; ma ora è tutto passato e pensiamo al futuro. Credo comunque che la scorsa stagione mi sia servita per crescere. Ho giocato molto e mi è stata data tanta responsabilità. Ora mi attende una nuova esperienza e sono molto fiduciosa. Dovremo collaborare tutte a formare un nuovo gruppo coeso. Non conosco Marco Silvestrucci, ma tutti ne parlano bene. Ripeto: so di dover dare qualcosa di tangibile a Vicenza che nei miei confronti si è comportata in modo signorile. Mi auguro di dimostrare al meglio la mia riconoscenza. Da parte mia credo nel detto: poche parole, ma molti fatti”.