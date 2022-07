Tre giovani promesse ancora in Giallorosso

Tre giovani Leoni giocheranno anche la prossima stagione con la Migross Supermercati Asiago Hockey: vestiranno la maglia Stellata in win2day ICE Hockey League Filippo Rigoni #19, Filippo Rigoni #89 e Samuele Zampieri.



I Campioni d’Italia puntano ancora sul potenziale di tre giovani che si sono fatti largo prima nel settore giovanile Giallorosso e poi in prima squadra, ritagliandosi un ruolo sempre più importante all’interno della squadra.

Tutti nati nel 2003, la scorsa stagione hanno anche onorato il tricolore, vestendo la maglia Azzurra della Nazionale under 20 ai Mondiali di Brasov, dove hanno conquistato l’oro e la promozione in I Division B Group.



Filippo Rigoni #19 e Samuele Zampieri sono entrati in squadra nella stagione 2020/21 e la prossima sarà la loro terza da senior, mentre Filippo Rigoni #89 giocherà la sua seconda stagione, dopo la positiva esperienza dello scorso anno.



Si tratta di tre ragazzi che hanno un grande potenziale e che possono contribuire alla causa Giallorossa con tanta energia e voglia di mettersi in gioco.

A tutti e tre la società rivolge l’augurio di una buona stagione, che possa essere ricca di soddisfazioni e momento di crescita.

Buon fortuna ragazzi!