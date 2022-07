Arriva Piana all’Arzignano

LA DIFESA SI RINFORZA CON LUCA PIANA. UFFICIALE L’ARRIVO DEL CENTRALE CRESCIUTO NELLA SAMPDORIA CON UN IMPORTANTE PASSATO TRA NAZIONALE GIOVANILE E SERIE C.

La società FC Arzignano Valchiampo ufficializza l’arrivo in Gialloceleste del difensore centrale Luca Piana. Classe 1994, il giocatore originario di Genova, ex Potenza, firma un contratto biennale.

Piana con il Vice Presidente Renzo Lorenzi

Luca Piana. «Le sensazioni sono molto positive. Ad Arzignano c’è l’aria di una famiglia, di persone perbene che ti accolgono bene e ti fanno sentire importante. Cose fondamentali nella stagione di un giocatore. Sono stato accolto benissimo dalla società e dal Direttore Sportivo Serafini che ringrazio per l’interessamento prolungato negli anni che mi ha portato qua».

Cresciuto nel settore giovanile della Sampdoria dove condivide lo spogliatoio con un giovanissimo Mauro Icardi, il centrale difensivo si mette in luce con la maglia blucerchiata che lo porta a conquistare diverse convocazioni in Nazionale. In azzurro gioca per la Nazionale Under 16 e Under 17 componendo il duo difensivo centrale con Daniele Rugani, attualmente in forza alla Juventus. Dopo queste importanti esperienze nelle giovanili, tra cui una convocazione in Serie A con la Samp contro l’Udinese, Piana diventa protagonista in Serie C partendo dal Como. Seguono Viareggio, Pistoiese, Pro Piacenza, Alessandria, Paganese, Pontedera e Potenza