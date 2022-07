Federica Monaco é il primo tassello della nuova AS VICENZA

Riconferma della capitana.

Si riparte con una certezza: Federica Monaco, calabrese sprint di Cosenza, è per il quarto anno consecutivo la capitana dell’A.S.Vicenza. Al suo sesto anno in terra vicentina, Federica merita il titolo di vicentina d’hoc.

“Sì, sono molto legata a questi colori. Ormai Vicenza è la mia città di elezione. Insegno educazione fisica in provincia e il mio obbiettivo è di mettere su casa qui. Sono contenta di essere rimasta a Vicenza e inoltre di poter partecipare al campionato di A2. La batosta dello scorso anno con la perdita della categoria a due secondi dalla fine di gara tre a Treviso, dopo una stagione tribolatissima piena di vicissitudini (tra l’altro quattro compagne perse per strada per motivi vari) è ancora viva in me: non lo auguro a nessuno. Credo che la nostra riammissione in A2 sia un atto meritato e che il destino in qualche modo ci abbia ripagato della mala sorte che ci ha perseguitato. Ma chiudiamo il capitolo del passato. Sono orgogliosa di essere ancora la capitana. La squadra che si prospetta sarà un mix di gioventù e di esperienza: in questo credo di poter dare ancora il mio utile apporto. E’ ancora presto per dare giudizi, ma prima di tutto la meta dovrà essere la salvezza, in secundis fare il meglio possibile per attestarci su posizioni lontane dalle sabbie mobili. Bisogna in tempi brevi creare un gruppo ben compattato: per andare lontano si va insieme! Sono molto felice che arrivi come allenatore Marco Silvestrucci. Lo conosco bene, abbiamo fatto un camp insieme a Forlì: Marco ne mastica molto di basket femminile. Un’ultima pennellata: si chiude con la maschera, che lo scorso anno dopo due colpi proibiti al setto nasale ho dovuto indossare per protezione e che mi ha arrecato un profondo disagio”. Quindi basta con FedeMask: si ritorna a FedeLion! Naso nuovo vita nuova: non più Zorro nè Belfagor. E’ già un ottimo inizio d’anno!