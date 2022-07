BASKET – La società A.S. Vicenza Basket Femminile informa che sono state espletate tutte le pratiche per la richiesta di scambio di titoli con Lupe S. Martino che nella stagione appena conclusa ha acquisito la promozione in A2. Pertanto è necessario restare in attesa dell’accettazione nel merito da parte del Consiglio Federale della FIP che si riunirà il prossimo 15 luglio.