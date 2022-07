Per l’attacco del LR Vicenza arriva il giovane friulano Enrico Oviszach

CALCIO SERIE C – Un altro nuovo arrivo in casa LR Vicenza in vista della prossima stagione.

La società biancorossa comunica di aver sottoscritto un accordo con Enrico Oviszach sino al 30 giugno 2025.

Oviszach, attaccante esterno friulano, classe 2001, è cresciuto nelle giovanili dell’Udinese, per poi approdare al Torino, ad inizio 2021. Nell’ultima stagione ha disputato 31 partite con il Santa Maria Cilento, nel campionato di Serie D, siglando 5 reti e fornendo 6 assist.

In precedenza per lui un’esperienza, in Serie C, con la Cavese.