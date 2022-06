Per l’utilizzo degli impianti sportivi le domande con spid entro il 30 giugno

Le società e le associazioni sportive hanno tempo fino a giovedì 30 giugno per presentare domanda per l’utilizzo degli impianti sportivi e delle palestre annesse agli edifici scolastici di proprietà comunale per l’anno sportivo 2022/2023.

Le richieste, che verranno accolte in base a quanto previsto dal Regolamento approvato dal consiglio comunale, vanno presentate esclusivamente collegandosi al sito internet del Comune di Vicenza e compilando il form https://bit.ly/ impiantisportivi_22_23_form.

La procedura prevede l’accesso utilizzando il sistema pubblico di identità digitale Spid e l’inserimento di una serie di informazioni che identificheranno e descriveranno l’attività che l’associazione sportiva svolge sul territorio cittadino.

È possibile trovare indicazioni sulla procedura alla pagina dedicata del sito comunale https://bit.ly/ ImpiantiSportivi_22_23.

Per informazioni o chiarimenti: ufficio Sport, uffsport@comune. vicenza.it, tel. 0444/222144-48-52-63-67, dal lunedì al venerdì, dalle 10 alle 12 , martedì e giovedì anche dalle 15.30 alle 17 (su appuntamento).