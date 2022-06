L’ArzignanoValchiampo festeggia la promozione

Dal sito dell’ArzignanoChiampo

«Se si sogna da soli, è solo un sogno. Se si sogna insieme, è la realtà che comincia»

(Proverbio Africano)

Mercoledì 1 Giugno 2022, nella splendida cornice di Piazza Campo Marzio (Arzignano), si è tenuta la Festa Gialloceleste dedicata alla Vittoria del Campionato di Serie D – Girone C e alla seconda Promozione in Serie C dell’FC Arzignano Valchiampo.

Sede storica delle presentazioni ufficiali del club, “Piazza Libertà” ai piedi del Comune è la piazza simbolo di Arzignano, il fulcro di ogni sua attività. È stato un onore aver potuto celebrare nel cuore della città i colori Giallocelesti insieme al Sindaco Alessia Bevilacqua, all’Assessore allo Sport Giovanni Lovato, a tutta l’Amministrazione comunale di Arzignano, alla città, ai comuni dell’intera Vallata, ai nostri tifosi, a tutti i nostri cari.

Una serata di festa per dire “Grazie” a tutti coloro che hanno contribuito, nel proprio ruolo e con il tifo, a raggiungere questo importante obiettivo. Una serata a cui abbiamo dato il nome di “Calma & gesso”, l’invito a non perdere la calma che ha accompagnato i nostri ragazzi in tutta questa stagione, esclamazione diventata poi slogan di questa Promozione.

Grazie, perciò, a tutti Voi.

Grazie al Presidente Lino Chilese e a tutto il Consiglio d’Amministrazione: il vice Presidente Renzo Lorenzi, i consiglieri Silvano Faedo ed Enrico Gastaldello. Grazie al Direttore Generale Matteo Togni, al Direttore Sportivo Mattia Serafini, al Segretario Generale Claudio Cracco e a tutti i Dirigenti dell’Arzignano Valchiampo.

Grazie alle autorità presenti: il Sindaco Alessia Bevilacqua, l’Assessore allo Sport Giovanni Lovato e tutta l’amministrazione comunale della città di Arzignano. Grazie alle cariche istituzionali dei comuni dell’intera Vallata.

Un grazie di cuore al cerimoniere, il consigliere del Dipartimento Interregionale FIGC Lega Nazionale Dilettanti, Pietro Bertapelle, e agli ospiti speciali, il presidente Pieraldo Dalle Carbonare, lo storico Team Manager del Vicenza Silvano Caltran e l’ex biancorosso Fabio Viviani per la loro presenza e per le parole a noi dedicate.

Grazie agli “Strabelli Fields”, Cristian Chilese, Massimo Pegoraro, Alessandro Pozza, Andrea Balasso e Alessandro Lupatin, e Anna Chilese, per aver reso speciale questo momento con la loro musica.

Un ringraziamento sincero a tutti i nostri sponsor che supportano e sostengono il cammino dell’FC Arzignano Valchiampo e alla stampa.

Grazie a tutti i nostri tifosi.

Un Grazie va a chi dedica il proprio tempo al progetto Gialloceleste, restando magari dietro le quinte ma svolgendo un lavoro preziosissimo. Grazie ai collaboratori, ai magazzinieri e a tutti i volontari che dedicano il proprio tempo con passione e professionalità per questo sogno comune a tutti noi. Dina Refosco, Piero Zecchin, Fiorenzo Grandi, Matteo Molari, Vittorio Zarantonello, Luciano Pizzolato, Mohammed El Fathi, Piergiorgio Castagna, Lino Basso, Claudio Farinotto, Antonio Rocco, Bartolo Bosaglia, Marco Buttafuoco e Concato.

Grazie ad ogni singolo giocatore, dal più piccolo al più grande, presenti anche in questa serata, che con passione e professionalità rappresentano i nostri colori guidati con capacità dagli allenatori e dallo staff tecnico. E grazie a tutti i genitori che si sono impegnati nel ruolo di dirigente accompagnando e organizzando le attività di tutte le squadre del Settore Giovanile.

Il ringraziamento va perciò al nostro Responsabile del Settore Giovanile Fabio Nicolè. Accanto a lui, per l’Attività di Base, il ringraziamento va al Responsabile Stefano Zerbato. In squadra, il responsabile logistico e organizzativo Umberto Masenello e la referente della segreteria del Settore Giovanile, Martina Menti.

In rappresentanza di tutti i collaboratori che lavorano anche dietro le quinte, un grazie a Lino Dalla Gassa, da decenni colonna portante Gialloceleste, esempio per tutti i più giovani che si stanno avvicinando alla nostra società.

Un ringraziamento, infine, va all’Academy Gialloceleste che si focalizza sulla formazione e sul supporto alle società che aderiscono al progetto, al presidente Flavio Zanconato, al segretario Bruno Cazzola e al responsabile organizzativo Andrea Zuliani.

Grazie a Capitan Bigolin e compagni. Grazie ai nostri Giallocelesti della Prima Squadra guidati da Mister Giuseppe Bianchini, dall’Allenatore in Seconda Thomas Poletti, dall’Allenatore dei Portieri Marco Bruzzichessi e dal Preparatore Atletico, il Prof Massimo Bucci, per questo incredibile Viaggio.

Rosa Prima Squadra 21-22: Filippo Bacchin, Daniele Indelicato, Giacomo Magrini, Cristiano Bigolin (C), Andrea Bonetto, Fabio Cariolato, Ivo Molnar, Davide Parise, Alessandro Pasqualino, Manuel Vessella, Manuel Antoniazzi, Riccardo Casini, Daniele Forte, Abdoulaye Coly Gning, Valeriano Nchama, Luigi Sarli, Thomas Zuffellato, Paolo Beltrame, Vincenzo Calì, Andrea Cescon, Szymon Fyda, Yves Gnegnene Gnago, Alberto Grancara, Marco Moras.