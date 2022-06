Venerdì al Menti il 3° Memorial Giancarlo Salvi tra LR Vicenza e Sampdoria Under 16

CALCIO – Nel ricordo della grandissima passione e dedizione di calciatore e di dirigente sportivo del nostro amatissimo Giancarlo, il CLUB BIANCOROSSO G. SALVI, dopo un anno di pausa dovuto alla pandemia, ripropone la 2^ Edizione del “Progetto Under 13 e premio Fair Play” per piccoli atleti e piccole atlete bravi nella vita, bravi sui libri e bravi con il pallone. L’originale progetto è stato creato e portato avanti dal Club Salvi su iniziativa del proprio Presidente Silvia Bon, la quale precisa che la riuscita di tale iniziativa è frutto di una stretta collaborazione dei Consiglieri, di molti dei 550 soci e degli sponsor.

Parteciperanno alla selezione tutti i ragazzi e tutte le ragazze delle categorie “Pulcini 2012 e Under 13” appartenenti a 8 società calcistiche sportive dilettantistiche della Provincia di Vicenza, appositamente segnalati dai rispettivi responsabili del settore giovanile alla Commissione Giudicante.

È prevista l’assegnazione di un premio “speciale” Fair Play per il calciatore/calciatrice che durante l’anno si è particolarmente distinto/a per correttezza fuori e dentro il campo, fermo restando però, come per gli altri premi, i criteri del buon rendimento scolastico. Le 8 società calcistiche sportive dilettantistiche scelte sono: Caldogno, Dueville calcio, A.S.D. Azzurra Sandrigo Calcio, U.S.D. Longare Castegnero, Le Torri Bertesina, Calcio Monticello C. Otto, Camisano calcio 1910, A.S.D calcio Sarcedo.

La Commissione esaminatrice sarà composta da alcuni membri del Direttivo Club Biancorosso G. Salvi e da altri illustri rappresentanti del mondo dello sport e del calcio, arbitro internazionale, allenatori ed ex calciatori.

Di seguito i componenti: Gianni Grazioli, Direttore Generale AIC, Daniele Orsato, arbitro di calcio italiano ed internazionale, Michele Nicolin, responsabile settore giovanile L.R. Vicenza, Prof. Sergio Ceroni, ex insegnante di educazione fisica e tecnico nazionale di atletica leggera, Fabio Nicolè allenatore e responsabile del settore giovanile Arzignano, Nino Praticò, allenatore ed ex giocatore del Vicenza, Paolo Cazzola AIAC Vicenza e Luciano Zanotto, ex allenatore.

L’assegnazione dei premi avverrà entro e non oltre il 30 Novembre 2022.

La presentazione avverrà proprio in occasione del “3° Memorial Giancarlo Salvi“, che si terrà allo Stadio Romeo Menti venerdì 3 giugno alle ore 18, ”Memorial“ che Monica Salvi si è sempre impegnata con molta passione ad organizzare, in stretta collaborazione con il L.R. Vicenza e il Direttore del settore giovanile Michele Nicolin in ricordo del suo amato papà, maglia n.8 del Real Vicenza di G.B. Fabbri. Le precedenti due edizioni hanno avuto protagoniste squadre come Cittadella, Pordenone, SudTirol, Venezia, Varese, Milan e Sampdoria. Significativa la presenza di queste ultime tre, dove Giancarlo Salvi ha giocato prima di indossare la maglia del suo amatissimo Vicenza.

Quest’anno sarà disputata un’unica partita tra L.R. Vicenza Under 16 e Sampdoria Under 16. In tale occasione sarà consegnato un premio speciale per il miglior attaccante, il miglior centrocampista, il miglior portiere e il miglior difensore del 3° Memorial G. Salvi.