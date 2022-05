ValchiampoVicenza chiude il campionato in bellezza: i piccoli Rangers in meta a Treviso

RUGBY – Partita al cardiopalma al Comunale di Chiampo;: nell’ultima giornata della stagione, i Cadetti del ValchiampoVicenza ed i polesani del Villadose si rincorrono e si sorpassano fino alla fine.

Vicentini avanti 3-0, gli ospiti rispondono e vanno in meta 3-7. ValchiampoVicenza non ci sta e torna subito avanti 8-7, punteggio con cui si chiude il primo tempo.

Nella ripresa Villadose segna la seconda meta e si porta 8-14. Tutto finito? Nemmeno per sogno, il sussulto dei biancorossazzurri vale la seconda meta trasformata che porta avanti i padroni di casa 15-14 con cui si chiude il match.

I vicentini portano casa il secondo successo consecutivo, il miglior modo per chiudere questa lunga stagione. Menzione speciale per il Valchiampo Rugby e lo sforzo organizzativo per ospitare al meglio la gara.

42º Torneo Città di Treviso, il primo dopo la pandemia: una due giorni spettacolare nella Marca, con le formazioni della Rangers Rugby Vicenza impegnate a Treviso e Paese che hanno dato il massimo ottenendo ottimi risultati. Ecco le classifiche finali:

U7 4º posto e 37º posto a pari merito

U9 13º posto a pari merito

U11 7º posto a pari merito

U13 4º posto

U15 13º posto

Complimenti agli oltre 80 atleti vicentini, agli staff ed alle famiglie per gli splendidi allestimenti ed assortimenti dei gazebo dei Camp Rugby Vicenza nelle strutture ospitanti.