Il Vicenza femminile travolge il Brixen a suon di gol: mercoledì il recupero col Trento

CALCIO FEMMINILE SERIE C – Vittoria a suon di gol per il Vicenza calcio femminile, che travolge per 6-0 il Brixen Obi aspettando il decisivo recupero con il Trento in programma mercoledì 25 maggio alle ore 20.30.

Ma veniamo alla cronaca della partita di domenica

2’: Cross al centro di Basso, il portiere aspettandosi il tiro copre il primo palo lasciando incostudito quello più lontano dove Kastrati in tuffo insacca di testa.

11’: Apertura sulla fascia destra dove Sule ha spazio per tentare il dribbling, superato il difensore riesce a scartare anche il portiere e piazzare a porta vuota.

14’: cross di dal bianco a cercare sule al centro anticipata dal difensore, riesce tuttavia a scaricare su cattuzzo la giocatrice del vicenza; quindi, tiro di arianna che il portiere respinge e blocca in due tempi

16’: Kastrati scippa il pallone alla difesa, finge la penetrazione servendo poi in sovrapposizione basso che calcia, scheggiando la parte alta della traversa.

27’: buon giro palla del Vicenza che termina quando sule dribbla tutta la difesa (portiere compreso), ma si ritrova circondata vicino alla linea di fondo, non potendo concludere scarica su kastrati in mezzo all’area che spara incredibilmente altissimo, buttando un’occasione unica

33’ ️: Passaggio in sovrapposizione di Cattuzzo per Sule che non arriva sul pallone, ma il suo movimento diventa una finta in grado di ingannare il portiere, palla che dunque si infila nell’angolino basso.

35’: tiro piazzato di Maddalena che per poco non si infila sotto la traversa, buono il tempismo del portiere per allungare in corner.

36’ ️: Dalla bandierina la 11 appoggia su Sule che restituisce, Dal Bianco allora calcia a giro sul secondo palo, segnando un gol bellissimo.

38’ ️: Disattenzione della difesa del Brixen che regala palla a Sule, libera di siglare la doppietta a tu per tu col portiere.

53’ ️: Prende bene il tempo per il cross la Basso che trova Missiaggia di fronte alla porta, conclusione di testa semplice, ma efficace.

Vicenza Calcio Femminile – Brixen Obi 6-0 5-0

VICENZA CALCIO FEMMINILE – 26 Palmiero Herrera, 3 Fasoli, 18 Maddalena (dal 52’ 20 Piovani), 4 Missiaggia (c), 5 Penzo (dal 52’ 7 Montemezzo), 6 Battilana, 16 Sule (dal 62’ 17 Lugato), 8 Cattuzzo, 9 Basso (dal 73’ 15 Scaroni), 10 Kastrati, 11 Dal Bianco (dal 67’ 2 Gobbato)

A disposizione: 1 Dalla Via, 14 Bauce, 13 Balestro, 15 Scaroni, 20 Piovani, 17 Lugato, 7 Montemezzo, 19 De Vincenzi, 2 Gobbato. All. Dalla Pozza Moreno

BRIXEN OBI – 21 Graus, 16 Casal, 4 Oberhuber, 6 Dorfmann, 20 Nischler, 17 Maloku (dal 79’ 22 Treibenreif), 44 Kerschdorfer, 8 Santin (dal 88’ 7 Abler), 9 Reiner, 10 Bielak (c), 13 Rieder L. (da int. 23 Bauer)

A disposizione: 19 Rieder A., 7 Abler, 23 Bauer, 22 Treibenreif. All. Castellaneta Marco

Marcatrici: 2’ Kastrati (V); 11’, 38’ Sule (V); 33’ Cattuzzo (V); 36’ Dal Bianco (V); 53’ Missiaggia (V)

Arbitro: Sangiorgi Giuseppe di Imola (assistenti: Teolis M. (Cassino), Pettenuzzo N. (Vicenza)