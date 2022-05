Il Trofeo FL Service parte nel segno dei giovani e di Ernest Gulbis

TENNIS – Domenica ha preso il via il tabellone di qualificazione per il Torneo internazionale Città di Vicenza – Trofeo FL Service all’insegna dei giovani.

Wild card per Thomas Nucera e Mattia Ghedin, entrambi giocatori del circolo cittadino, sconfitti comunque tra gli applausi. Passa il turno invece Edoardo Cherie Ligniere per il ritiro di Matteo Viola.

E riflettori puntati sull’ex n. 10 del mondo, Ernest Gulbis, che dimostra ancora tutte le sue qualità.

Avanti anche due italiani, Filippo Baldi, finalista dell’ultima edizione del Challenger sconfitto da Alessandro Giannessi e Riccardo Balzerani, tesserato per Tennis Comunali Vicenza.

Lunedì mattina si concludono le qualificazioni e dal pomeriggio il via al tabellone principale, che vede Gianluca Mager testa di serie n. 1.

In serata la sfida tra Lorenzo Giustino ed Andrea Pellegrino.

Martedì il debutto di Andreas Seppi!