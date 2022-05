Per la Rangers Pallanuoto Vicenza l’acqua ora diventa… bollente

PALLANUOTO SERIE C – Inizia per la Rangers Pallanuoto Vicenza il mese decisivo nel Campionato nazionale di Serie C.

Dopo la seconda giornata di ritorno la squadra berica è a punteggio pieno con nove vittorie in altrettante partite e due punti di vantaggio sulle inseguitrici, Reggiana e Mestrina, ma avendo già osservato il proprio turno di riposo.

Proprio il “riposo” è stato dedicato da coach Mirco Dal Bosco per rifinire la preparazione e per disputare ad una tirata partita interna, utile per preparare anche gli scontri decisivi che potrebbero spalancare le porte delle finali nazionali per gli Under 18.

I ragazzi sono consapevoli che molto è stato fatto, ma che in questi venti giorni ci si gioca tutto e sarà necessario buttare in acqua tutta il lavoro in palestra e piscina che ha caratterizzato i lunghi mesi invernali per continuare a sognare il primo posto finale che rappresenterebbe la promozione diretta in Serie B.

La squadra, superate alcune influenze stagionali, è ancora in attesa del pieno recupero di Rudi Marotta, ormai fuori da 10 giornate, ma avrà a disposizione tutti gli altri protagonisti della stagione, ben alternati nei vari impegni dal tecnico, grazie anche alla positiva decisione della Corte d’Appello Federale che ha ridotto ad una giornata la squalifica di Riccardo Scotti Galletta.

La combinazione del calendario vedrà disputare entro il 4 giugno tutti gli scontri diretti fra le prime 4 del girone e riserva al Vicenza la seguente successione:

Parma (21 maggio) in casa, Mestrina, Bentegodi e Reggiana (28 maggio, 2 giugno, 4 giugno) in trasferta.

Per non farsi mancare nulla l’Under 18 , in cui militano molti dei giovani protagonisti della stagione della prima squadra, domenica 22 maggio affronterà il Plebiscito Padova nella sfida decisiva per proseguire il percorso verso le finali nazionali di categoria.

Appuntamento quindi per sabato 21 maggio, con inizio alle ore 19.30, al Palazzetto del Nuoto di Vicenza, dove il pubblico al completo proverà a dare il suo supporto per la cavalcata finale.