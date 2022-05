Civitus Allianz Vicenza martedì sera contro Omegna per riportare in parità la serie

BASKET SERIE B – Martedì 17 maggio la Civitus Allianz Vicenza torna in campo, alle 20.30, al PalaBattisti di

Verbania, per affrontare la Paffoni Omegna in gara2 dei playoff.

I biancorossi, dopo la sconfitta d’esordio, vogliono rifarsi nel secondo episodio della serie, provando ad espugnare il difficile campo piemontese per sfruttare poi il fattore campo a favore. Diretta come di consueto su LNP Pass.

Gara 1 ha lasciato qualche indicazione: Vicenza ha dimostrato che difendendo come sa può riuscire

a mettere in seria difficoltà Omegna; dall’altra parte, però, sarà necessaria maggiore precisione al tiro

in attacco perché a causa di qualche errore di troppo i biancorossi non sono riusciti ad allungare nel

momento di maggiore difficoltà della Paffoni, venendo così ripresi e poi superati.

Ci si aspettava Balanzoni e Planezio, invece i lunghi di Omegna sono stati limitati egregiamente nel pitturato. Il mattatore della sfida così è stato l’albanese Bushati, capace di prendere per mano i suoi e, quasi da solo, a dare la svolta decisiva alla partita, ben coadiuvato da Turel.

Vicenza ha avuto qualche palla persa di troppo, anche ingenua, che non ha permesso l’allungo. Sarà

importante migliorare in questo aspetto per cercare di pareggiare la serie e tornare a Vicenza

con gara 3 e 4 da giocare in casa, supportati dal proprio pubblico.

La serie comunque ha dimostrato di non essere chiusa, nonostante la grande caratura dei giocatori di

Omegna: la Civitus Allianz ha le carte in regola per mettere i bastoni tra le ruote degli avversari.