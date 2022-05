AS Vicenza sabato 21 maggio a Treviso nei playout senza più appello

Acciaierie Valbruna Bolzano- Vicenza 62/52 (19/13, 39/26, 51/46)

Acciaierie Valbruna Bolzano: Fumagalli 2, Guilavogui 13, Gottardi, Kuijit 2, Hernandez 12, Rossi 5, Fabbricini 4, Marcello ne., Sasso 10, Pellegrini 4, Santarelli 10. All. Alessandro Pezzi

Tiri da due 23/48 tiri da tre 2/13 Tl 10/11 Rimb. 40 (32+8) pp 11 pr 5

AS Vicenza: Tonello ne., Bellon ne., Monaco 3, Garzotto ne., Mioni 6, Sturma 19, Villarruel 12, Reschiglian ne., Chrysanthidou 6, Tagliapietra 6. All. Fabio Ussaggi.

Tiri da due 17/43 tiri da tre 5/19 Tl 3/8 Rimb. 38 (28+10) pp 11 pr 5

Arbitri Chiara Consonni e Antonio Marenna.

BASKET SERIE A2 PLAYOUT – Bella di playout amara per AS Vicenza. Bolzano vince di 10 punti e si assicura la salvezza. La squadra di Ussaggi dovrà ora affrontare Podolife Treviso per conquistarsi il posto al sole per l’anno prossimo. La partita tra Acciaierie Valbruna e Vicenza è stata intensa e durissima.

Se nel primo tempo le altoatesine hanno dominato, portandosi al massimo vantaggio sul 37/21 al 9′ del secondo periodo, Vicenza è stata capace di reagire alla grande riuscendo a chiudere il terzo atto sul 51/46.

E come inizio del quarto ecco una tripla di Villarruel a siglare un meno due, 51/49 -, foriero di speranze e illusioni. Bolzano non ci sta e reagisce subito con Guilavogui e Pellegrini. Poi scende sul campo una lunghissima fase di abulia da entrambe le parti e Vicenza non sa trarne profitto. Errori ed imprecisioni a non finire: caldo e stanchezza la fanno da padroni da ambedue le parti e le giocatrici sono stremate.

Il risultato dei decisivi 10 minuti finali parla da solo: 11/6 per Sasso e compagne. Dopo la tripla di Villarruel Vicenza realizza un canestro con Sturma e un tiro libero con Tagliapietra. Il risultato rimane in bilico fino alla fine, ma Vicenza non sa dare la giusta zampata per agganciarsi alle avversarie. Stringendo i denti Acciaierie Valbruna con grande sofferenza segna quei pochi canestri che la mettono al sicuro.

Sicuramente la panchina lunga ha giovato alla squadra di Pezzi, ma va anche aggiunto che la compagine bolzanina ha sfoderato una prestazione ben più efficace di quella di mercoledì scorso. Vicenza non deve perdersi d’animo. Ora è attesa a Treviso sabato 21, con replica al palasport berico mercoledì 25. Sabato 28 l’eventuale bella in quel di Treviso. La via della speranza è difficoltosa, ma sempre aperta e guai a mollare.