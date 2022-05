HOCKEY – E’ Trissino che si giocherà l’Eurolega contro il Valongo

Montecchio e Breganze alle Semifinali di A2

Il Sandrigo vince a Matera ed è il più vicino alla salvezza

E’ arrivato il gran giorno della Finale di Eurolega. Domenica 15 maggio alle ore 16:00 (ore 15:00 locali) arriverà la quattordicesima finale per una squadra italiana e cercherà di bissare nella stessa pista di 16 anni fa, le gesta del Follonica Hockey, unico vincitore della massima competizione europea. I ragazzi di Alessandro Bertolucci hanno vinto per 4-0 nella semifinale contro Gamma Innovation Sarzana, dove a decidere è stata la maggior precisione in attacco dei vicentini, nonostante la pressione sempre molto intensa degli avversari. Due gol di Cocco, entrambi su tiro diretto, una rete di Joao Pinto sulla ribattuta del tiro diretto ed il gol iniziale di Emanuel Garcia, su assist al bacio proprio del capitano, i gol che hanno deciso il derby italiano, nell’afa estenuante del parquet di Torres Novas. Un duello intenso come già visto durante la stagione, dove Sarzana ha sempre cercato il gol, non riuscendo a superare una difesa bluceleste ad una delle migliori performance della stagione. Affronterà il Valongo che è riuscito a scardinare la squadra di casa del Tomar ai tiri di rigore. Una semifinale spettacolare, dove Tomar era in vantaggio 4-1 per poi subire la rimonta dei giovani ragazzi del Valongo. La finale sarà in diretta su europe.worldskate.tv

E’ ancora vittoria per il Sandrigo in terra materana per 6-3, grazie ai quattro gol di Diogo Neves, nonostante la squadra di casa è andata per ben due volte in vantaggio nel primo tempo con Amendolagine e Santeramo. Con questi tre punti ritorna al primo posto ma la strada per la salvezza è ancora incerta e molto dirà il confronto di domenica pomeriggio tra Correggio e Monza, decisivo per la salvezza dei brianzoli.

Le prime due qualificate all’ultima fase dei playoff di Serie A2 sono Montecchio Precalcino, tabellone basso, e VenetaLab Breganze, tabellone alto. Entrambe dovranno aspettare domani per sapere la propria avversaria, ma i biancoverdi sanno già che la prima gara di semifinale dovranno giocarla o a Prato o a Matera. Per i rossoneri invece si dovrà attendere il risultato finale del derby tra Sarzana e Viareggio. Entrambe le gare saranno in diretta FISRTV. Nuova prestazione importante dei rossoneri vicentini che vincono a Trissino con un rotondo 6-1. Tre i gol del giovanissimo Volpe due per Battaglin ed uno dell’argentino Torres che regalano ai vicentini la grande possibilità di giocarsi di nuovo la possibilità di andare in Serie A1. Ben più caotica la contesa a Montecchio, con due cartellini rossi inferti all’Azzurra Novara quando era in svantaggio. MVP del match Campagnolo, quattro reti, insieme a Posito autore di tre, che permettono ai biancoverdi di riprovare il sogno della promozione. Non sono bastati i gol di Ferrari a compiere il miracolo, dopo il “rosso” inferto a bomber Gonzalez dopo 8 minuti che ha reso l’Azzurra meno determinata delle ultime uscite.

CAMPIONATO SERIE A1 – PLAYOUT e SPAREGGIO 9-10 posto- Programma

Sabato 14 maggio 2022 – ore 20:45 – Tensostruttura di Matera

H.P. MATERA – TELEA MEDICAL SANDRIGO H. = 3-6

Arbitri: Joseph Silecchia di Giovinazzo (BA) e Marcello Di Domenico di Correggio (RE)

Domenica 15 maggio 2022 – ore 18:00 – PalaPietri di Correggio (RE)

BIDIELLE CORREGGIO H. – TEAMSERVICECAR H.R.C. MONZA

Arbitri: Massimiliano Carmazzi di Viareggio (LU) e Francesto Stallone di Giovinazzo (BA)

DIRETTA FISRTV http://bit.ly/hpserieA1-correxmonz – Commento di Francesco Ferrari e Jorge Bastias

PLAYOUT SERIE A1

4A GIORNATA – SABATO 14 MAGGIO 2022

DOMENICA 15 MAGGIO 2022 – ORE 18:00 – BIDIELLE CORREGGIO H. x TEAMSERVICECAR H.R.C. MONZA

CLASSIFICA: TELEA MEDICAL SANDRIGO 19 PUNTI, TEAMSERVICECAR H.R.C. MONZA 18 PUNTI*, BIDIELLE CORREGGIO H. 15 PUNTI*, H.P. MATERA -7 PUNTI – Matera retrocessa in Serie A2 Girone B

5A GIORNATA – SABATO 21 MAGGIO 2022

SABATO 21 MAGGIO 2022 – ORE 20:45 – TEAMSERVICECAR H.R.C. MONZA x H.P. MATERA

SABATO 21 MAGGIO 2022 – ORE 20:45 – TELEA MEDICAL SANDRIGO x BIDIELLE CORREGGIO H.

6A GIORNATA – SABATO 28 MAGGIO 2022

MERCOLEDI’ 25 MAGGIO 2022 – ORE 20:45 – H.P. MATERA x BIDIELLE CORREGGIO H.

SABATO 28 MAGGIO 2022 – ORE 20:45 – TELEA MEDICAL SANDRIGO x TEAMSERVICECAR H.R.C. MONZA