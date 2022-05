La Rangers Rugby Vicenza domenica a Casale per un assalto all’ultima meta

RUGBY SERIE A – Ultimo appuntamento della stagione regolare per la Rangers Rugby Vicenza, impegnata in trasferta con il fanalino di coda Rugby Casale, c’è ancora una chance per accedere ai playoff.

I biancorossi di Faggin e Saccardo, dopo la bella vittoria sul Paese e la contemporanea sconfitta del Valsugana ad opera del Verona, sono ancora in corsa per acciuffare proprio all’ultimo turno i playoff promozione. I vicentini sono ad una sola lunghezza dai leader del Valsugana (66-67) e con ancora cinque punti in palio, si deciderà tutto questa domenica con il calendario che propone appunto Casale – Vicenza e Valsugana vs Tarvisium.

Rangers obbligati a vincere ed attendere il risultato del Valsugana, con i punti bonus offensivi e difensivi che saranno determinanti e che lasciano aperte diverse possibilità che elenchiamo. Rangers ai playoff se:

Vicenza vince con o senza bonus e Valsugana perde con o senza bonus

Vicenza vince con o senza bonus e Valsugana pareggia con o senza bonus*

Vicenza vince con bonus e Valsugana vince senza bonus*

In caso di vittoria Rangers con bonus mete e vittoria Valsugana senza bonus mete, le due squadre concluderebbero a pari punti, ma i vicentini passerebbero al primo posto grazie ad una migliore differenza punti negli scontri diretti: +3 per Vicenza -3 per Valsugana (risultati scontri diretti: 32-17 per Vicenza e 41-29 per Valsugana)

Il Regolamento Attività Sportiva FIR sancisce che:

“Se due o più soggetti affiliati hanno ugual somma dei punti come sopra attribuiti verranno osservati, al fine della loro classificazione, i seguenti criteri da applicarsi in ordine successivo: -maggior differenza attiva o minore differenza passiva tra la somma dei punti segnati e la somma dei punti subiti da ciascuna squadra negli incontri tra loro disputati. ecc.”

Tutto parte quindi dalla vittoria dei biancorossi in trasferta a Casale, vicentini che non devono farsi distrarre dalle posizioni di classifica: il Club del Sile è squadra giovane, veloce e determinata, che vorrà dare il massimo per salutare il pubblico di casa nell’ultima gara dell’anno. Fare punti pesanti allo Stadio “Eugenio” non è cosa semplice e richiede sempre il massimo impegno, in attesa poi del risultato di Altichiero.

18° giornata 08/05/22 ore 15:30

Rugby Casale – Rangers Rugby Vicenza

Valsugana Rugby Padova – Ruggers Tarvisium

Rugby Paese – Rugby Badia

Valpolicella Rugby – Verona Rugby

CLASSIFICA: Valsugana Padova 67; Rangers Rugby Vicenza 66; Verona Rugby 46; Rugby Paese e Rugby Badia 37; Petrarca Padova 36; Ruggers Tarvisium 27; Valpolicella Rugby 19; Rugby Casale 13