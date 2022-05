Hockey Trissino in semifinale: Valdagno e Bassano “corsari” riaprono i quarti

HOCKEY SU PISTA – Trissino e Lodi sono le prime semifinaliste del Campionato di Serie A1 2021-2022. I vicentini si impongono per 3-2 contro l’Engas Vercelli grazie alla doppietta nel secondo tempo di Emanuel Garcia, portandosi così nella serie sul 2-0 e garantendosi la semifinale.

L’Engas ha tenuto testa ai blucelesti fino ai primi dieci minuti del secondo tempo quando era in vantaggio anche per 2-1 coi gol di Moyano e Brusa. Diversa la gara vinta dall’Amatori Wasken Lodi per 5-2, quando nella ripresa si è portata in vantaggio per 2-1 e poi allungato sul 5-1 con le doppiette di Greco e Mendez. L’impresa di giornata è dell’Ubroker Bassano che riesce a vincere 5-3 al PalaForte, grazie ad uno sprint finale dei giallorossi dopo una gara piuttosto equilibrata che entrambe hanno avuto la possibilità di vincere. Decisive le reti di Muglia a 7 minuti dalla fine e di Ambrosio a tre che portano tutto gara -3 sabato sera.

Sarà anche Gara -3 per Follonica e Valdagno nella seconda partita terminata ai rigori. Il Galileo perde dopo essere stata in svantaggio per tutto l’arco del match, sotto di 3-0 e nella ripresa 5-2, capace di rimontare nel concitato finale sul 5-5. 1-1 all’overtime ed il gol decisivo su rigore di Motaran al 12° tentativo per un totale di 7-8.

La prima gara di semifinale si giocherà in gara -1 Mercoledì 18 maggio, gara -2 sabato 21 maggio e domenica 22 maggio, gara -3 mercoledì 25 maggio, eventuale gara -4 sabato 28 maggio e gara -5 Mercoledì 1° giugno. La finale scudetto inizierà il primo sabato disponibile, cioè o sabato 28 maggio o sabato 4 giugno.

La foto di copertina é di Elisa Ercego