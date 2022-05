Il Vicenza calcio femminile in Coppa Italia non si concede distrazioni e vola in semifinale

CALCIO COPPA ITALIA FEMMINILE – Torna a far divertire il Vicenza calcio femminile che, nonostante arrivi da due prestazioni non del tutto convincenti, riesce a mettere in campo la qualità di cui è dotato nei quarti di Coppa Italia contro il Chieti.

Primo tempo equilibrato nel quale il Vicenza mostra qualcosa in più, ma deve aspettare il 42′ per trovare la rete del vantaggio firmata Kastrati che, con le sue indiscutibili doti, si crea la palla gol dove non c’era.

Dopo appena 4′ dalla ripresa il Vicenza mette al sicuro il risultato con il passaggio millimetrico di Balestro che favorisce la conclusione indisturbata di Sule. Ancora una volta Kastrati, pescata in contropiede da Missiaggia, inganna la difesa e permette a Sule di battere sola a rete per il 3-0. Da qui in poi il Vicenza domina, complice anche il rosso diretto ai danni di Stivaletta per proteste arrivato al minuto 70′. A chiudere la partita la terza rete di Sule regalata dalla bomber Basso ed il gol di Cattuzzo su punizione.

Insomma vince e convince la squadra di Dalla Pozza che conquista meritatamente la semifinale di Coppa e ritrova la condizione psicologica giusta con cui affrontare un duro finale di stagione.

AZIONI SALIENTI

9’: Il Chieti non concede spazi e allora Maddalena dalla trequarti cerca la conclusione diretta in porta, Falcocchia non si fa sorprendere da quella distanza.

25’: Spiovente di Kastrati che scavalca la difesa dove sbuca Sule in penetrazione, esce il portiere che riesce a raccogliere la palla per un soffio in anticipo.

42’: Balestro dalla rimessa laterale passa a Cattuzzo, pallone girato poi su Kastrati al limite dell’area che se la sposta per liberarsi del difensore davanti alla traiettoria e poi calcia a giro sul primo palo, inarrivabile per chiunque.

49’: Balestro riceve al limite, alza la testa e vede Sule in movimento, filtrante precisissimo che la n. 16 controlla e poi calcia rasoterra a fianco del portiere.

65’: Il Chieti con un colpo di testa trova la rete della speranza, si alza tuttavia la bandierina del fuorigioco che stronca la gioia delle ospiti.

66’: Missiaggia lancia lungo in contropiede per Kastrati, si accentra la 10 e finta il tiro, per poi aprire verso Sule lasciata libera dalle 2 difensori in area, che quindi trova facilmente la doppietta.

73’: Ancora una volta è Missiaggia che fa partire il contropiede con un lancio lungo, Basso controlla e si prepara a calciare nell’uno contro uno con il portiere, salvo poi con un gesto altruista passarla a Sule in arrivo da dietro, regalandole quindi la sua prima tripletta.

80’: gran dribbling di Kastrati che vicino alla linea di fondo riesce ad andar via alla diretta marcatrice, passaggio teso per Basso nell’area piccola che colpisce con lo stinco, spedendo la palla altissima.

85’: Il capitano del Vicenza si guadagna il calcio di punizione da una buona mattonella, sul punto di battuta va Cattuzzo che calcia a mezz’altezza di fianco la barriera, arriva una lieve deviazione di MIssiaggia che però non cambia la traiettoria della palla che finisce in rete.

89’: Lancio filtrante per Basso che cerca e trova Scaroni, infastidita dal difensore riesce lo stesso a calciare colpendo in pieno il portiere, si avventa dunque sulla ribattuta la numero 2 e ci riprova, sfiorando il palo esterno.