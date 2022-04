La Rangers Rugby Vicenza contro il Valsugana nella sfida che vale una stagione

RUGBY SERIE A – Si entra nella fase calda della stagione 2021-2022 e, a tre giornate dal termine, la 16^ giornata del torneo mette di fronte le due formazioni appaiate alla guida della graduatoria, con in palio una grande ipoteca sull’accesso ai playoff per la promozione in Top10.

Vicentini e padovani guidano infatti la classifica a quota 60 punti, con Valsugana in vantaggio per miglior differenza punti: 216 per Valsugana e 193 per Vicenza (23 punti in meno per i biancorossi). Vincere il derby di domenica darà un netto vantaggio per le ultime due giornate della stagione regolare e conquistare così l’unico biglietto disponibile per i playoff promozione.

Vicenza arriva all’appuntamento forte di due settimane di riposo dettate dal turno di pausa e dalla Pasqua, e la rosa a disposizione di Faggin e Saccardo è al completo, indisponibile solo Paparone. Lo staff biancorosso ha potuto preparare al meglio questa sfida ed i ragazzi hanno risposto con allenamenti ad alta intensità e grande concentrazione, pronti a dare tutto. Valsugana invece ha riposato solo la domenica di Pasqua, ma la qualità del rooster biancazzurro, con diversi elementi che il Top10 l’hanno già assaporato, non sembra poter sentire questa differenza.

All’andata a Vicenza il successo dei biancorossi fu netto, ma domenica sarà una gara diversa: il Valsugana infatti si è rinforzato ed ha affinato l’arma della maul avanzante. Un match tutto da vivere tra due squadre dal gioco simile, con grande potenza del pacchetto di mischia ed alta velocità ed imprevedibilità dei tre quarti.

La sfida che vale una stagione sarà trasmessa in diretta streaming sulla pagina Facebook del Valsugana Rugby.

16^ giornata – 24 Aprile, ore 15:30

Valsugana Rugby Padova – Rangers Rugby Vicenza

Petrarca Padova – Rugby Badia

Rugby Paese – Rugby Casale

Valpolicella Rugby – Ruggers Tarvisium

CLASSIFICA: Valsugana Padova e Rangers Rugby Vicenza 60; Verona Rugby 41; Rugby Badia 32; Rugby Paese 32; Petrarca Padova 26; Ruggers Tarvisium 24; Valpolicella Rugby 15; Rugby Casale 13