Umberto Ciato in rimonta contro Bottari conquista il Super Next Gen Italia

TENNIS – E’ il sedicenne Umberto Ciato (2.7 del Tennis Club Padova) a mettere la sua firma nel Super Next Gen, che si é concluso oggi sui nostri campi, al termine dell’ennesima battaglia.

Dopo le tre ore di gioco in semifinale contro Alex Guidi ce ne sono volute due e mezza per piegare Sevan Bottari (3.1 della Galimberti Tennis Academy).

4-6 7-5 6-1 il punteggio a favore dell’allievo del maestro Paolo Frasson che ha dimostrato, una volta di più, la solidità del suo gioco, profondo e potente, fatto di accelerazioni e accompagnato dalla volontà di non arrendersi mai.

A seguire l’incontro anche il presidente del Comitato regionale veneto della Federtennis Mariano Scotton mentre ad effettuare le premiazioni é stato il presidente del circolo Enrico Zen che ha espresso soddisfazione per aver ospitato per il secondo anno la tappa del circuito Super Next Gen e si é complimentato per l’ottimo livello di gioco oltre che per la correttezza dei partecipanti.

Giudice arbitro Cesare Marsili e giudice di sedia di semifinali e finali Paolo Ledda.