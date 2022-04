Anthea Vicenza Volley contro Aragona chiede aiuto al pubblico di casa

VOLLEY PLAYOUT SERIE A2 – Terz’ultimo appuntamento stagionale per l’Anthea Vicenza Volley, sempre nel vivo della lotta nella poule salvezza di A2 femminile.

Domenica 24 aprile, alle ore 17, al palazzetto dello sport di Vicenza le biancorosse di Luca Chiappini sfideranno le siciliane targate Seap Dalli Cardillo Aragona nella seconda giornata di ritorno.

All’andata, Aragona si impose 3-0 in casa e ora, forte di una classifica rilanciata, cercherà il bis per tentare la grande rimonta salvezza. Per tutti, Vicenza compresa, il mirino è puntato sul secondo posto (l’ultimo disponibile per salvarsi, essendo il primo già in tasca a Marsala), attualmente occupato dal Club Italia Crai, a +1 sull’Anthea ma con una partita da recuperare. A sua volta, Aragona insegue Vicenza di una lunghezza occupando il quarto posto a braccetto con Sant’Elia, con un +1 su Catania, sesta.

E’ piena bagarre, dunque, con la squadra di Luca Chiappini chiamata a capitalizzare i due turni casalinghi (domenica contro Aragona e il 7 maggio contro Sant’Elia) oltre a tentare il blitz venerdì 29 aprile sul campo della Tenaglia Altino per provare a raggiungere l’obiettivo stagionale.

“Aragona – spiega coach Chiappini – è una squadra con giocatrici di esperienza come Caracuta e Dzakovic oltre a Stival, che è rientrata bene dopo l’infortunio. Dovremo stare molto attenti, seppur consapevoli che in casa giochiamo meglio rispetto alle gare in trasferta. Il nostro obiettivo è centrare il bottino pieno in questa partita e in quelle rimanenti, contando anche che giocheremo due scontri su tre al palasport di Vicenza. Tecnicamente, ci sarà da prestare attenzione ai dettagli e giocare una partita organizzata, a partire dal muro-difesa”.

L’AVVERSARIO – La Seap Dalli Cardillo Aragona è allenata da Pasqualino Giangrossi e nella classifica della poule salvezza condivide il quarto posto con Sant’Elia, insidiando Vicenza a una sola lunghezza.

Nella seconda fase, le siciliane hanno vinto contro l’Anthea e contro Modica all’andata mentre nella prima giornata di ritorno hanno superato 3-1 il Club Italia Crai, “vendicando” il ko dell’andata a Milano.

In campo, il gioco è orchestrato da Valeria Caracuta, palleggiatrice di esperienza (classe 1987) e vincitrice in carriera anche di due scudetti (2012 e 2014). E’ proprio la regista a presentare la sfida di Vicenza.

“Mi aspetto senza ombra di dubbio una gara difficile e un’Anthea determinata che farà di tutto per batterci e vendicare, sportivamente parlando, la sconfitta dell’andata. Troveremo un ambiente caldo, un palazzetto pieno di tifosi che cercheranno di spingere Vicenza alla vittoria. Noi dovremmo tenere i nervi saldi, lottare su ogni pallone e dobbiamo essere determinate in attacco. Servirà una superba prestazione in ogni fondamentale da parte nostra. Andiamo a Vicenza per vincere, non abbiamo un altro risultato da centrare. Sarà una partita dove il lato emozionale potrebbe fare la differenza. Nel corso della gara ci saranno sicuramente momenti di difficoltà e in quell’istante la Seap Dalli Cardillo Aragona dovrà dare il massimo per tornare in partita e creare problemi a Vicenza. Sappiamo dell’importanza della sfida e ci siamo preparate benissimo per dare filo da torcere alle avversarie. Sarà una partita intensa, probabilmente la più importante della stagione. Siamo prontissime e fiduciose per l’esito finale del match”.

GLI ARBITRI – A dirigere l’incontro tra Anthea Vicenza Volley e Seap Dalli Cardillo Aragona saranno il primo arbitro Maurina Sessolo e il secondo arbitro Denis Serafin.

INGRESSO GRATUITO – Per la partita Anthea Vicenza Volley-Seap Dalli Cardillo Aragona la società biancorossa ha previsto l’ingresso gratuito per tutti; restano in vigore le disposizioni anti-Covid: per l’accesso al palazzetto sono obbligatori il Super Green Pass (dai 13 anni in su) e la mascherina FFP2 sempre indossata all’interno, oltre a rispettare il divieto di consumo di cibi e bevande all’interno del palazzetto. Le porte del palazzetto dello sport di Vicenza apriranno alle 16 (un’ora prima del match).

ALL’ANDATA FINI’… – Nella sfida dello scorso 27 marzo a Porto Empedocle, l’Anthea Vicenza Volley si arrese in tre set. Questo il tabellino dell’incontro.

SEAP DALLI CARDILLO ARAGONA – ANTHEA VICENZA VOLLEY 3-0

(25-18, 33-31, 25-22)

SEAP DALLI CARDILLO ARAGONA: Dzakovic 19, Negri 5, Stival 23, Zech 8, Bisegna 3, Caracuta 2, Vittorio (L), Ruffa, Cometti, Casarotti. Non entrate: Zonta. All. Giangrossi.

ANTHEA VICENZA VOLLEY: Rossini 10, Piacentini 9, Errichiello 4, Başa 3, Cheli 9, Eze Blessing 6, Norgini (L), Nardelli 9, Caimi. Non entrate: Lodi, Furlan, Pegoraro. All.: Chiappini L.

ARBITRI: Pecoraro e Ciaccio

IL TURNO – Questo il programma della seconda giornata di ritorno della poule salvezza di A2 femminile Assitec Sant’Elia-Egea Pvt Modica

Anthea Vicenza Volley-Seap Dalli Cardillo Aragona

Rizzotti Design Pallavolo Sicilia Catania-Sigel Marsala (lunedì ore 17)

LA CLASSIFICA – Sigel Marsala 41, Club Italia Crai 25, Anthea Vicenza Volley 24, Assitec Sant’Elia, Seap Dalli Cardillo Aragona 23, Rizzotti Design Pallavolo Sicilia Catania 22, Egea Pvt Modica 14, Tenaglia Altino Volley 8. (Marsala e Club Italia una partita in meno).

COPERTURA MEDIA DEL MATCH – La partita tra Anthea Vicenza Volley e Seap Dalli Cardillo Aragona sarà trasmessa in diretta sul canale Youtube Volleyball World

(link https://www.youtube.com/watch?v=Z9pkUC5LWq0).