Silvia Tabacco (Atletica Vicentina) campionessa regionale di mezza maratona

ATLETICA LEGGERA – Sarà ricordata a lungo domenica 3 aprile in casa Atletica Vicentina Run Bisson Auto: su diversi terreni di gara, la società presieduta da Barbara Lah ha messo a segno una serie di risultati di grande spessore.

Al Campionato regionale di Mezza Maratona, disputatosi a Dolo, Silvia Tabacco è salita sul gradino più alto del podio nella categoria SF45, concludendo la prova in 1h29’52”.

Sfiorano il titolo Devis Zarpellon, 2° tra gli SM45 in 1h15’26” e Matilde Sartore, 2^ nella categorie Promesse (20/22 anni) in 1h25’08”: ottimo 3°, tra le Promesse Maschili, Nicola Viero, al traguardo in 1h20’57”.

Splendido 1° posto per Aurora Corriero nella cat. SF50 alla Maratona del Lamone, andata in scena a Russi (RA): ha concluso in 3h37’13”, staccando di ben 9’ la seconda classificata.

Nella Soldamare Trail (25 km., con 1450 m. di dislivello positivo) uno splendido Mattia Agugiaro, atleta che si destreggia su più terreni, si prende un bellissimo 2° posto in 1h59’35”.

Infine, a Milano, alla Telepass Marathon, Jean Louis Chanteloup scende sotto le 3 ore (2h59’19”) cogliendo il 13° posto (su un plotone di 555 unità) nella categoria SM55.