Seconda trasferta per l’AS Vicenza con il Carugate

Seconda trasferta consecutiva per A.S.Vicenza, attesa a Carugate che all’andata violò il palasport vicentino per 51/64. La squadra lombarda allenata dall’esperto Luigi Cesari attualmente ricopre con 16 punti la nona posizione ed è reduce da sei sconfitte consecutive, l’ultima a Treviso per 77/59, dopo aver disputato un ottimo girone d’andata. Nel roster spiccano la lunga finlandese Tulonen, Sara Canova, classe 1989, ottima tiratrice da tre, e Francesca Diotti, play classe 1997 dalla buona visione di gioco. Vicenza troverà sulla sua strada anche la ex Laura Meroni, che rivestiva due anni fa i colori biancorossi. La squadra di Ussaggi è sempre ancorata ad otto punti con due partite da recuperare, la prima delle quali mercoledì 13 in casa con Treviso, attualmente appaiato in classifica. L’ultima sconfitta di Ponzano è da classificare tra le indecifrabili. Tanto bene hanno fatto Monaco e compagne nel primo tempo, quanto deve annoverarsi tra le cose da buttare nel cestino l’andamento del secondo tempo. Come continua a predicare il coach, non bisogna deprimersi, ma guardare avanti con fiducia, serenità ed entusiasmo. Mercoledì si è capito quanto a questa squadra sia utile Monica Tonello e quanto sia mancata contro Alperia Bolzano. La sua presenza, segnata da uno stratosferico 5/9 nelle bombe (da notare che Monica è scesa in campo completamente senza allenamento), ha nel primo tempo galvanizzato tutto il team. Vanno ringraziati per il suo recupero sia il dott. Gino Zecchinato sia il massaggiatore Sergio Pressanto, che si sono adoperati con grande perizia: il piede era davvero malconcio e il risultato è stato eccellente. Si gioca nella palestra di via del Ginestrino di Carugate sabato 9 aprile alle ore 20.30. Gli arbitri sono Lucia Bernardo di Aprilia (LT) e Laura Caracciolo di Roma.