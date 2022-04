La Rangers doma un combattivo Petrarca 34-24

I biancorossi di Faggin e Saccardo hanno la meglio di un combattivo Petrarca che lotta fino all’ultimo.

Nella 15ma giornata, la delicata sfida ai Cadetti del Petrarca vede la Rangers partiremo alla grande, al primo minuto è Poletto che finalizza una bellissima ripartenza della linea veloce biancorossa. Dalla bandierina, Mercerat è fermato dal vento, 5-0. Petrarca risponde con un piazzato per il 5-3, ma l’inerzia della gara è tutta dalla parte vicentina. Lisciani è bravo a finalizzare una bella sventagliata a tutto campo, Mercerat sempre da lontanissimo centra i pali per il 12-3. Passano pochi minuti e ancora Poletto, con uno slalom dei suoi trova la seconda marcatura personale, Perdo preciso alla trasformazione per il 19-3. Neanche il tempo di respirare e sempre Poletto, grandissimo rientro e Man of the Match per l’ala biancorossa dopo un longo stop dettato da problemi fisici ora risolti, propizia la marcatura di Paluello che segue a gran velocità dopo un bel break a centrocampo, Pedro ancora preciso per il 26-3. Vicenza conquistato il bonus offensivo cala di intensità e attenzione. Giallo a Saccardo e Petrarca che in superiorità numerica al termine della prima frazione segna la meta che riapre la gara, 26-10.

L’intervallo non giova a Vicenza, Petrarca cinico sfrutta l’occasione e piazza anche la seconda meta trasformata 26-17. Rangers che reagiscono trascinati da Torregiani per la quinta marcatura, Pedro manca l’appuntamento con i pali, punteggio 31-17. Come nella prima frazione, al 74′ altro cartellino giallo per Vicenza (Flynn) che deve stringere i denti per fermare l’avanzata ospite. Il pilone petrarchino Franceschetti, ex-biancorosso, due minuti più tardi segna la meta che riapre la gara 31-24, Petrarca sotto break a pochi minuti dal termine. Vicenza si ricompone e torna in attacco, con Mercerat che al 78′ centra i pali da calcio di punizione allontanando le paure 34-24 e fischio finale.

Vicenza trova la tredicesima vittoria stagionale, mostrando un primo quanto di gara assolutamente di ottimo livello, lasciando poi prevalere l’indisciplina che poteva giocare un brutto scherzo in una gara che sembrava a senso unico. Bene la mischia e gli inserimenti della linea dei trequarti, da sistemare la disciplina. Primato conservato in vista del turno di riposo di domenica prossima, che probabilmente coinciderà con l’aggancio alla testa della classifica del Valsugana, prima dell’interruzione pasquale.

Testa e focus per la Rangers alla sfida del 24 aprile, gara decisiva per le sorti della stagione in trasferta con il Valsugana.

Forza Rugby Vicenza

Tabellino

Vicenza, “Rugby Arena” – Domenica 3 aprile 2022 – 15° giornata Serie A

Rangers Rugby Vicenza vs Petrarca Rugby 34-24 (pt 26-10) mete 5-3

Marcatori: 1’ m Poletto (5-0); 8’ cp Benvenuti (5-3); 12’ m Lisciani tr Mercerat (12-3); 19’ m Poletto tr Mercerat (19-3); 23’ m Paluello tr Mercerat (26-3); 36’ m Moretti tr Benvenuti (26-10); 5’st m Sottoriva tr Benvenuti (26-17); 11’st m Torregiani (31-17); 35’st m Franceschetto tr Benvenuti (31-24); 38’st cp Mercerat (34-24).

Rangers Rugby Vicenza: Paluello (18’st Marin), Lisciani (23’st Foroncelli), Flynn, Meneguzzo, Poletto, Mercerat, Della Ratta (30’st Boscolo), Torregiani, Piantella (8’st Tonello), Peron (32’st Stanica) Saccardo, Nicoli, Franceschini (23’st Messina), Gutierrez (20’st Cesaro), Lazzarotto (16’st Ceccato).

All. Luca Faggin, Alberto Saccardo

Petrarca Rugby: Pavarin, Sottoriva, Filippi (10’st Stella), Capraro, Raccanello (15’st Franceschi), Benvenuti, Zamprotta (30’ Moretti), Giaccariello, Ruiz, Manni, Beccaris, Longhin, Libero (10’st Baldo), Fioriti, Franceschetto.

All. Graziano Ravanelli

Arbitro: Franco Rosella

AA1: Enrico Dardani AA2: Michela Giordani

Cartellini: 32’ giallo Saccardo (Rangers Rugby Vicenza); 34’st giallo Flynn (Rangers Rugby Vicenza)

Calciatori: Mercerat (Rangers Rugby Vicenza) 4/6; Benvenuti (Petrarca Rugby) 4/5.

Man Of The Match: Leonardo Poletto (Rangers Rugby Vicenza)

Note: giornata coperta, terreno in ottime condizioni, forti raffiche di vento laterale, 300 spettatori

Punti conquistati classifica: Rangers Rugby Vicenza 5, Petrarca Rugby 0.

15° giornata 03/04/22 ore 15:30

Rangers Rugby Vicenza vs Petrarca Padova 34-24 (5-0)

Rugby Casale vs Valsugana Rugby Padova 17-28 (0-5)

Verona Rugby vs Rugby Paese 28-13 (4-0)

Rugby Badia vs Valpolicella Rugby 31-17 (5-0)

Ruggers Tarvisium riposo

Classifica

Rangers Rugby Vicenza 60

Valsugana Padova 55

Verona Rugby 36

Rugby Badia 32

Rugby Paese 27

Petrarca Padova 26

Ruggers Tarvisium 19

Valpolicella Rugby 14

Rugby Casale 13

Recupero 10° giornata 10/04/22 ore 15:30

Verona Rugby vs Petrarca Padova

Ruggers Tarvisium vs Rugby Casale

Rugby Badia vs Valsugana Rugby Padova

Valpolicella Rugby vs Rugby Paese

Rangers Rugby Vicenza riposo