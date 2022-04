I Diavoli conquistano tre punti

Mc Control Diavoli Vicenza conferma il pronostico e conquista i tre punti contro i Ghosts con il risultato di 9-3, al termine di una prova di testa e cuore, in cui ha mantenuto il pallino del gioco per tutta la gara e ha tenuto gli avversari sempre a debita distanza. Il Padova ha provato a tener testa ai vicentini, cercando di sfruttare i power play, ma questa sera i Diavoli hanno controllato partita e risultato senza mai rischiare, anche se il portiere Olando è stato impegnato più volte e si è fatto trovare sempre pronto.

Buona prestazione quindi di tutta la squadra che ha girato bene, ha controllato in difesa, ha creato tantissime occasioni, ha colpito due volte il palo e ha dato spettacolo con alcune azioni e conclusioni da manuale. Cinque reti per bomber Delfino, numero 9 biancorosso, che ha dato spettacolo ed è tornato prepotentemente a segno, in gol poi Pace, Dal Sasso, Sigmund e Nicola Frigo.

Avvio sprint dei Diavoli intenzionati a mettere subito in chiaro chi comanda: due reti in poco più di due minuti, Pace e Delfino in power play, un palo e partenza a razzo. Gli ospiti non stanno a guardare, ma i vicentini chiudono bene, grazie anche ad un Olando attento e reattivo. Vicenza ingrana di nuovo la quinta e in poco più di un minuto cala un tris: Dal Sasso, su assist millimetrico di Sigmund, Delfino, con una bella conclusione e Sigmund, questa volta su assist del numero 97 biancorosso che ricambia il favore. Padova chiama time out per interrompere gli assalti dei vicentini e alla ripresa reagisce e, sfruttando il power play, fuori Sigmund, accorcia con Elia Calore. Poi splendido gol di Delfino che aggancia l’assist di Dal Sasso e si guadagna gli applausi portando i suoi sul 6-1. Nuova penalità per i Diavoli, fuori Francon, Olando si supera per due volte, ma i Ghosts insistono e vanno di nuovo in rete, questa volta con Lorenzo Campulla. Vicenza prova a ristabilire le distanze, ma c’è Laner.

Nella ripresa cala un po’ il ritmo, ma non la determinazione dei vicentini che subito vanno in rete con Delfino e impegnano più volte Laner che di gambale e in qualche modo si salva. Quinta rete per bomber Delfino e poi gol anche di Nicola Frigo che porta il risultato sul 9-2. Padova però non ci sta, accorcia con Francesco Campulla e negli ultimi minuti ancora Vicenza, palo di Francon, e fischio della sirena che sancisce una bella e meritata vittoria.

“Siamo partiti subito forte e abbiamo approcciato la partita nel modo corretto – ha dichiarato a fine gara bomber Andrea Delfino, capitano nelle ultime due gare e autore di una grande prova coronata da una cinquina. – Poi ovviamente c’è stato un piccolo calo, abbiamo fatto dei falli stupidi che potevamo evitare, stiamo lavorando molto infatti su queste cose, per il resto la squadra ha giocato bene. C’è ancora lavoro da fare e quindi ci metteremo a lavorare sui dettagli”.Una prestazione coronata da cinque gol che penso facciamo piacere.

“Si fa sempre piacere e poi nell’ultimo periodo ci sono state delle partite in cui non ho segnato e quindi riprendere un po’ confidenza col gol fa sempre bene. Sono contento di aver aiutato la squadra in questo modo”.

Per un attaccante non segnare è un po’ una sofferenza? Tu come la vivi?

“Sicuramente è una sofferenza per gli attaccanti che vivono di gol non segnare, bisogno rimanere concentrati, continuare a lavorare e le cose arrivano”.

Stasera oltre al risultato si sono viste anche molte belle azioni. Frutto del lavoro che state facendo?

“Si sicuramente in settimana lavoriamo molto sulla preparazione delle partite in generale e per i play off. Adesso sono mesi che lavoriamo e piano piano i frutti stanno arrivando, per cui continuiamo così”.

Come condizione fisica la squadra come è messa?

“Direi bene, a parte qualche acciacco e qualche giocatore che in questo momento non fa parte del roster in partita, la condizione fisica è buona, continuiamo a lavorare in vista dei play off”.

La sfida anche a distanza è sempre con Milano e sabato prossimo si va proprio in casa del Milano.

“Sarà una partita difficile, perché il campo è diverso, rispetto alla maggior parte dei campi d’Italia, all’andata abbiamo giocato molto male e il risultato l’ha dimostrato, quindi dobbiamo riscattarci. Vogliamo provare a raggiungere il primo posto del Master round, quindi cercheremo di mettercela tutta per raggiungere questo piccolo obiettivo di questa settimana”.

Tabellino

Mc Control Diavoli Vicenza – Ghosts Padova (6-2) 9-3

Mc Control Diavoli Vicenza: Frigo M., Olando, Cantele, Francon, Delfino, Tabanelli, Centofante, Ustignani, Sigmund, Pace, Frigo N., Trevisan, Dal Sasso.

All. Maran F.

Ghosts Padova: Laner, Vesentini, Calore C., Calore E., Campulla F., Campulla L., Carretta, Pagnoni, Carron, Zanette, Zorzo, Pietrobon.

All. Cantele R.

Arbitri: Slaviero e Rigoni D.

RETI

PT: 1,26 Pace (V), 2.32 Delfino (V) pp, 5.30 Dal Sasso (V), 5.59 Delfino, 6.59 Sigmund (V), 9.44 Calore E. (P) pp, 12.33 Delfino (V) 16.36 36 Campulla L. (P) pp;

ST: 20.57 Delfino (V), 25.39 Delfino (V), 28.49 Frigo N. (V), 29.23 Campulla F. (P).