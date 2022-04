HOCKEY PISTA – Trissino vince la Stagione Regolare di Serie A1

Trissino 05 ed il Castiglione vincono la Stagione Regolare in Serie A2.

Con una partita di anticipo, il Trissino si aggiudica la Stagione Regolare 2021-2022, la seconda volta per la società nata nel 1961, dopo lo scudetto conquistato nel 1978, quando non esistevano i playoff. Un traguardo raggiunto a due giornate dal termine, arrivato dal pareggio della seconda Lodi contro il Bassano, portandosi a 4 punti dalla vetta ad una giornata dal termine. Un derby giallorosso davvero intenso ed emozionante, nel giorno dell’apertura al 100% della capacità dei palazzetti italiani. E’ un 5-5 con tre storie dentro: il vantaggio 0-3 del Bassano, la rimonta di forza sul 5-3 con un parziale di 5-0 e poi la ri-rimonta vicentina nel finale grazie a Scuccato. L’Ubroker si assicura la quinta posizione, al Lodi manca ancora un punto che dovrà conquistare a Monza tra 10 giorni. Rosicchia dei punti la GDS Impianti, vincente 11-2 contro l’ultima Matera con le tre del catalano Rubio e la concomitante assenza del portiere titolare Gnata. Tre punti anche per il Galileo Follonica, che ritorna alla vittoria contro la Telea Medical Sandrigo per 7-4 ,con le due reti a testa dei due fratelli Banini, Davide e Francesco. I maremmani hanno ancora due chance per assicurarsi almeno il terzo posto, avendo il recupero di mercoledì a Montebello. Il Why Sport Valdagno non riesce ad assicurarsi ancora la sesta posizione, imbeccato dal pari dell’ex Brendolin negli ultimi secondi, un pari che serve soprattutto alla Tierre Chimica Montebello che certifica la salvezza e la conseguente presenza ai playoff, un gran risultato anche a causa della perdurante assenza del portiere titolare Pertegato. Pari anche per la Gamma Innovation Sarzana, raggiunto da un gol di Zucchetti negli ultimi cinque secondi, nella partita infinita contro Engas Vercelli, terminata 6-6. Domani le ultime due sfide, Trissino-Monza e Correggio-Grosseto. Proprio questa sera, oltre a definire le 10 squadre salve e qualificate ai playoff, le prime sei ai Quarti (manca solo la sesta posizione da definire), sono state definite anche le squadre aprtecipanti ai playout: Sandrigo, Monza, Correggio e Matera.

Anche la Serie A2 ha le due vincitrici della Stagione Regolare: per il girone A il Trissino, per il girone B il Blue Factor Castiglione. Entrambe escono vincitrici nella penultima giornata: i maremmani vincono 8-1 con sei reti di Buralli la sfida interna contro l’Indeco Giovinazzo, mentre il Trissino 05 espugna il campo della seconda Montecchio, staccata di un solo punto, per 3-2, fissando i tre punti decisivi su rigore di capitan Pasquale. Nella terza partita di giornata, il Roller Scandiano vince a Bassano e sale momentaneamente in quarta posizione , in attesa delle tre gare di domani sera. Correggio-Bassano 54, Montebello-Modena e Breganze-Thiene.

In calce trovate i tabelloni playoff aggiornati con le prime qualificate nei tabelloni di Serie A1 e Serie A2.