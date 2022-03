La Rangers Pallanuoto Vicenza sull’ottovolante contro la Fondazione Bentegodi

PALLANUOTO SERIE C – E cinque! Non si ferma la Rangers Pallanuoto Vicenza che, dopo aver battuto la Mestrina nel big-match della settimana scorsa, supera sempre in casa anche la Fondazione Bentegodi e consolida così il primo posto in classifica nel campionato di serie C allungando sulle seconde, Mestrina e Reggiana, reduci dal pareggio per 7-7 nello scontro diretto.

8-4 il risultato finale per la squadra allenata da Mirco Dal Bosco che realizza con Marotta (tripletta), Polo e Scocchi (una doppietta ciascuno) e Scotti Galletta.