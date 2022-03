Berici Football Club lancia il settore femminile con due mesi di calcio gratis

È nato da meno di un anno, ma Berici Football Club ha le idee molto chiare su cosa fare e come fare. Nella stagione 2021/2022 la società sportiva di Arcugnano ha inaugurato le attività del settore giovanile, dalla categoria Piccoli Amici fino ai Giovanissimi, più una squadra maschile di calcio a 5 seniores. Dalla stagione 2022/2023, oltre a queste categorie si aggiungerà una squadra Allievi maschile e soprattutto sarà avviato il settore femminile, con la costituzione di una squadra di Giovanissime (Under 15).

La scelta di dedicare una sezione delle attività agonistiche esclusivamente al calcio femminile fa parte sin dall’inizio del master plan di Berici FC, che negli ultimi mesi ha lavorato per il decollo di questo progetto, per ora riservato alle ragazze nate dal 2007 in poi. La proposta del club si rivolge principalmente a quelle atlete che hanno abbandonato lo sport durante il biennio segnato dal Covid, per includerle nuovamente in un percorso sportivo agonistico di squadra, garantendo qualità e cura della formazione. Per raggiungere l’obiettivo è stata lanciata una campagna promozionale sui social e una partnership con le scuole primarie e secondarie di primo grado che aderiscono all’Istituto comprensivo Vicenza 3 “Scamozzi”.

Tra aprile e maggio 2022 Berici FC offrirà a tutte le ragazze nate tra il 2007 e il 2011 due mesi di calcio gratis, con una serie di allenamenti che si terranno ogni sabato mattina sul campo in sintetico di via Fontega ad Arcugnano, a partire da sabato 9 aprile. Le sedute saranno guidate dai migliori mister del club, sotto il coordinamento del direttore tecnico Fabio Rasia Dal Polo.