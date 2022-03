Al Menti la sfida tra LR Vicenza ed Ascoli

LR Vicenza – Ascoli 2-0

Marcatori: 85’ Zonta, 89’ Maggio

CALCIO SERIE B – Il LR Vicenza trova di nuovo l’atmosfera della domenica pomeriggio per la sfida casalinga con l’Ascoli.

Unico obiettivo fare punti per guadagnare punti su Cosenza ed Alessandria, le squadre che lo precedono in classifica, entrambe sconfitte sabato.

L’avversario, però, é di quelli non certo facili e non solo per le qualità del suo capitano Stefano Dionisi.

Per quanto riguarda la formazione biancorossa, ancora indisponibile Contin tra i pali, Brocchi in difesa inserisce Bruscagin al posto dello squalificato Crecco mentre in avanti schiera dall’inizio Boli come esterno a destra, Dalmonte a sinistra e Diaw come unica punta supportato da Da Cruz.

Dopo un quarto d’ora senza vere e proprie occasioni da gol al 16’ calcio di rigore per il Vicenza per un fallo su Diaw in area.

Dal dischetto calcia Da Cruz, ma Leali intuisce la direzione e devia la conclusione.

Continua dunque la maledizione dagli undici metri per la squadra di casa.

Sul fronte opposto, al 21’, brivido per il rasoterra di Dionisi che sfiora il palo più lontano.

Replicano i biancorossi con un colpo di testa di De Maio: la mira non é precisa. Ancora più clamorosa la palla-gol capitata sui piedi di Dalmonte che, pescato da Boli, a tu per tu con il portiere avversario vede il suo tiro deviato praticamente sulla linea di porta da Bellusci.

Ancora un tentativo da fuori di Cavion e, dopo un minuto di recupero, il primo tempo si chiude sullo 0-0.

Inizia la ripresa. Al 52’ conclusione a fil di palo di Da Cruz, ex di turno, che risponde così ai cori della curva ospite.

Risponde l’Ascoli con Bidaoui: respinge il tiro ravvicinato Grandi.

Al 63’ primo cambio per Brocchi che mette dentro Meggiorini al posto di Boli.

Al 73’ fuori anche Da Cruz e Cavion: al loro posto Giacomelli, che festeggia le 300 presenze in biancorosso e Zonta.

Al 79’ brivido in area biancorossa con il colpo di testa del nuovo entrato Iliev che termina a lato di un niente.

Brocchi all’81’ fa entrare anche Teodorczyk per Dalmonte. E su un’azione insistita partita da Giacomelli arriva il vantaggio del Vicenza: cross di Jack per Zonta, che lascia proseguire a centro area per Meggiorini il quale restituisce il pallone a Zonta che non sbaglia. 1-0 ed esplode la gioia di squadra e panchina.

Quattro minuti ed ecco il raddoppio con un cross di Maggio che complice l’incomprensione tra Bellusci e Leali termina in rete.

2-0 e dopo due minuti di recupero esplode la festa per un successo importantissimo e firmato da due vicentini il che lo rende forse ancora più bello.