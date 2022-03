Parte sabato da Bologna la volata playoff per la Civitus Allianz Vicenza

PALLAVOLO SERIE B MASCHILE – Dopo la pausa per le finali di Coppa Italia, competizione vinta da Roseto la settimana scorsa, la Civitus Allianz Vicenza sabato sera torna in campo per la prima delle otto partite che decideranno la corsa ai play-off della stagione 2021-22.

I ragazzi di Ciocca saranno ospiti del Basket Bologna, formazione impelagata nella lotta play-out e che cercherà di portarsi a casa i due punti.

Salto a due alle 18.30 al PalaSavena di San Lazzaro di Savena, con diretta su LNP Pass.

I biancorossi sono pienamente in corsa per i play-off, ma non si possono permettere passi falsi: con

Padova e Monfalcone alle calcagna, e lo scontro diretto a sfavore con i patavini, i berici

devono mantenere il vantaggio e cercare di mettere tra sé e le inseguitrici più punti possibili.

Il programma, da qui alla fine, sarà intenso: per la Civitus Allianz ci saranno tre scontri diretti

importanti da giocare: quelli interni contro Bergamo e Desio (entrambi in casa) e quello di

Monfalcone (in Friuli, alla penultima giornata); a queste gare vanno aggiunti i match contro

squadre in lotta per la salvezza, Bologna, Crema, Jesolo e Olginate, e solo quest’ultima da affrontare

tra le mura amiche. Unica eccezione, la sfida alla capolista Cividale, che arriverà a Vicenza il

prossimo 23 aprile. Un calendario non semplice quindi, con diverse partite ostiche da giocare al

massimo dell’intensità, per ottenere l’accesso ai play-off per la quinta volta in sei stagioni

(escludendo quindi quella 2020, sospesa per Covid).

Ciocca non potrà contare su Piccoli in questo finale di stagione, perché il lungo si è dovuto operare

e ha concluso l’annata: la società augura a Marcello un pronto recupero, fermo restando che

comunque il lungo resterà a Vicenza per supportare da fuori la squadra.

All’andata, Bologna vinse 70-86 e per questo motivo non va assolutamente sottovalutata. Gli

emiliani viaggiano a 73 punti di media a partita, con percentuali basse dentro l’arco ma discrete da

tre. Qualche limite i ragazzi di coach Cavazzoni lo presentano in lunetta: appena il 61% di liberi

convertiti in stagione. Attenzione alle capacità nel pitturato della squadra di casa di domani: quasi

40 rimbalzi recuperati a partita e più di 2 stoppate ad incontro. In difesa squadra con mani veloci (7

rubate ad incontro), ma che soffre dentro l’arco (52% incassato): Bologna è la penultima difesa del

campionato con quasi 80 subiti a partita, quindi Vicenza dovrà cercare di punire eventuali lacune

della squadra di casa.

Nel pitturato Vicenza avrà comunque il suo bel daffare: Bologna infatti mette al centro Nicolas

Crow, centro classe ’89, arrivato in Emilia a dicembre e che da allora segna 16 di media a partita,

con anche due impressionanti scollinamenti sopra ai 30. Con lui, ci sarà spazio sia per giovani

(come Oyeh e Felici) sia per giocatori più esperti come Eugenio Beretta (assente però nell’ultimo

match prima della pausa). In posizione di play, ecco Anfernee Hidalgo, fratello minore di Shaquille,

l’anno scorso a Vicenza; con lui, le guardie Andrea Graziani e Matteo Galassi, giocatori da doppia

cifra di media, e i cambi Ousmane Gueye, Andrea Resca, Filippo Rossi e Lorenzo Guerri.