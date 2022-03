Il Vicenza calcio femminile “corsaro” a Bressanone nel recupero

CALCIO SERIE C FEMMINILE –

Brixen Obi – Vicenza Calcio Femminile 0-2 (0-2)

VICENZA CALCIO FEMMINILE

1 Palmiero Herrera, 3 Fasoli, 18 Maddalena (dal 57’ 7 Montemezzo), 4 Missiaggia ©, 5 Penzo, 6 Battilana (dal 85’ 20 Balestro), 10 Kastrati (dal 75’ 2 Broccoli), 8 Cattuzzo, 9 Basso, 11 Dal Bianco (dal 78’ 15 Gobbato), 16 Sule (dal 57’ 14 Bauce)

A disposizione: 12 Dalla Via, 19 Scaroni, 13 Pegoraro, 2 Broccoli, 7 Montemezzo, 17 Lugato, 15 Gobbato, 14 Bauce, 20 Balestro

All. Dalla Pozza Moreno

BRIXEN OBI

1 Holzer, 23 Bauer, 2 Filippi, 6 Dorfmann, 16 Casal, 8 Santin (dal 73’ 22 Treibenreif), 13 Rieder, 11 Stockner (dal 59’ 3 Muhlback), 18 Gostner (da int. 19 Rieder), 10 Bielak ©, 14 Anranter

A disposizione: 22 Treibenreif, 7 Abler, 3 Muhlback, 19 Rieder

All. Castellaneta M.

Marcatrici: 1’ Cattuzzo (V), 31’ Sule (V)

Arbitro: D’Agnillo Giorgio (Vasto)

Assistenti: Ali H., Salerno A. (Bolzano)

Recupero: 0’;3’

Nel recupero infrasettimanale il Vicenza calcio femminile continua la sua corsa andando a vincere per 2-0 a Bressanone.

1’: Prima azione, primo gol: dopo una decina di secondi Kastrati salta l’avversaria sulla fascia sinistra e crossa, allontana male la difesa che regala il possesso a Cattuzzo fuori area che di prima calcia in porta, trovando uno splendido gol

9’: Battilana regala palla a Stockner che vede Palmiero Herrera uscire dai pali e dunque appoggia sui piedi di Bielak, calcia apparentemente a botta sicura il capitano che non ha fatto i conti con l’altra fascia: Missiaggia a pochi passi dalla linea scivola e allontana il pallone

14’: Punizione dai 25m per Basso che cerca la rete sul secondo palo, ottima risposta di Holzer in tuffo che tocca quel tanto che basta per mandare la palla in corner

17’: Cattuzzo da fuori area ci prova ancora, pallone che supera il portiere ma finisce sulla traversa e quindi alta sul fondo.

31’: Cross di Maddalena che trova benissimo Penzo in area, la numero 5appoggia per Sule che in area piccola fa tunnel al portiere e trova il doppio vantaggio

35’: Ottima occasione con Fasoli che con le mani trova Basso oltre la linea difensiva, passaggio in mezzo per Sule che controlla, dribbla, entra in area ma poi calcia ampiamente a lato

37’: Splendido dai e vai tra Kastrati e Basso, in area a tu per tu col portiere calcia la 10, splendida risposta dell’estremo difensore che ipnotizza la kosovara e mette in corner

E qui si chiude il primo tempo. Inizia la ripresa

66’: Splendido cross di Basso che trova Kastrati da sola in area, stoppa e calcia al volo, impatta male e pallone largamente sul fondo

67’: Ottimo dribbling di Bauce che si accentra dal fondo e passa a Kastrati Nell’area piccola, sfiora la 10, ma non basta e palla dalla parte opposta

67’: Cross magistrale di Montemezzo dalla trequarti per Penzoche ci arriva di testa, risposta egregia del portiere che blocca

78’: Cross rasoterra di Basso dal fondo per Bauce che non arriva di pochissimo di frontr alla porta

81’: Ci prova Muhlback in area sul primo palo, si allunga Palmiero Herrera e mette in corner